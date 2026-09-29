Lula discursa ao lado de Elmano em meio à disputa acirrada no Ceará

Considerado estratégico para o PT, o Ceará recebeu duas visitas de Lula em setembro. A cinco dias das eleições, Elmano e Ciro Gomes (PSDB) protagonizam uma disputa acirrada pelo governo do estado - (crédito: Reprodução/Youtube Lula Oficial)

O presidente e candidato à reeleição pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, participou nesta terça-feira (29/9), em Fortaleza, de uma caminhada em apoio à candidatura à reeleição do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT).

Ao lado de Elmano e da candidata ao Senado Luzianne Lins (Rede-CE), Lula destacou a proibição das casas de apostas on-line, as chamadas bets, e reforçou o apoio de seu governo à aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da escala de trabalho 6x1.

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“A boa notícia é que acabamos com as bets antes que elas acabassem com o Brasil. O Brasil tem muita gente endividada por causa do jogo, muita gente que gastava o dinheiro do feijão das crianças, do leite dos filhos para apostar”, disse o presidente e candidato à reeleição.

“Companheiros comerciários desta rua, se preparem porque nós vamos acabar com a escala 6x1 para que vocês tenham dois dias de descanso”, acrescentou Lula, que discursou sobre um carro de som que percorria as ruas do centro da capital cearense.

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Disputa acirrada

Considerado estratégico para o PT, o Ceará foi visitado por Lula duas vezes em setembro. A cinco dias das eleições, o presidente encontrou um cenário de disputa acirrada entre Elmano e seu principal opositor, Ciro Gomes (PSDB), na corrida pelo governo do estado.

Apesar de a pesquisa AtlasIntel divulgada nesta terça-feira mostrar Elmano com 49% das intenções de voto e Ciro Gomes com 47,6%, os candidatos estão tecnicamente empatados, uma vez que a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Ida à Bahia

Após o ato no Ceará, em apoio a Elmano de Freitas, Lula segue para Salvador, onde participará de uma caminhada em apoio ao candidato do PT à reeleição ao governo da Bahia, Jerônimo Rodrigues.