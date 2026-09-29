Lula discursa ao lado de Elmano em meio à disputa acirrada no Ceará

O presidente e candidato à reeleição pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, participou nesta terça-feira (29/9), em Fortaleza, de uma caminhada em apoio à candidatura à reeleição do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT).
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Ao lado de Elmano e da candidata ao Senado Luzianne Lins (Rede-CE), Lula destacou a proibição das casas de apostas on-line, as chamadas bets, e reforçou o apoio de seu governo à aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da escala de trabalho 6x1.
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“A boa notícia é que acabamos com as bets antes que elas acabassem com o Brasil. O Brasil tem muita gente endividada por causa do jogo, muita gente que gastava o dinheiro do feijão das crianças, do leite dos filhos para apostar”, disse o presidente e candidato à reeleição.
“Companheiros comerciários desta rua, se preparem porque nós vamos acabar com a escala 6x1 para que vocês tenham dois dias de descanso”, acrescentou Lula, que discursou sobre um carro de som que percorria as ruas do centro da capital cearense.
Disputa acirrada
Considerado estratégico para o PT, o Ceará foi visitado por Lula duas vezes em setembro. A cinco dias das eleições, o presidente encontrou um cenário de disputa acirrada entre Elmano e seu principal opositor, Ciro Gomes (PSDB), na corrida pelo governo do estado.
Apesar de a pesquisa AtlasIntel divulgada nesta terça-feira mostrar Elmano com 49% das intenções de voto e Ciro Gomes com 47,6%, os candidatos estão tecnicamente empatados, uma vez que a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.
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Ida à Bahia
Após o ato no Ceará, em apoio a Elmano de Freitas, Lula segue para Salvador, onde participará de uma caminhada em apoio ao candidato do PT à reeleição ao governo da Bahia, Jerônimo Rodrigues.