Viúva de Amilton Filho, Ana Caroline assumirá campanha do deputado

Viúva do deputado estadual e candidato a reeleição em Goiás, Amilton Filho, Ana Caroline assumirá a campanha do ex-companheiro rumo às eleições de 2026. O anúncio da manutenção da candidatura foi feito nesta terça-feira (29/9).
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Em postagens feitas nas redes sociais, Ana Caroline, comunicou a candidatura com o nome de campanha Carol do Amiltinho. Além de falar sobre a missão de prosseguir com a campanha, aparece ao lado do prefeito de Anápolis, Márcio Corrêa, a quem anunciou apoio à psicóloga, e, agora, candidata.
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"O Amilton era um homem de palavra. Era um homem que acreditava no seu trabalho desde o começo, quando ninguém acreditou. Quando ninguém acreditou, ele se manteve firme com você (Márcio Corrêa), até o último dia, através da palavra dele. Eu honrarei a palavra do meu marido, e nós estaremos juntos pela cidade de Anápolis, que era a cidade que ele tanto amava. Quero reafirmar meu compromisso com a cidade de Anápolis", destacou Carol.
"Nós, enquanto família, quando nos reunimos para decidir, pensamos em cada uma das pessoas que estão aqui, cada uma das família que o Amilton cuidava com tanto amor. Pensamos em todos os projetos. O meu sim (para manter candidatura), hoje, é por cada uma das famílias, por cada um dos projetos e pelos nomes de cada prefeito, de cada cidade, que eu sei que ele ajudava tanto. Hoje estou acabada, mas confio que o senhor vai me capacitar e vai me fazer forte ao ponto de continuar o legado do meu marido", completou.
Além de anunciar o apoio à candidatura, Corrêa pediu para que os próprios eleitores apoiassem a causa e a campanha de Carol em nome de Amilton. O prefeito ainda reiterou que, nas urnas, o número 15100 ainda mostrará a foto de Amilton como candidato.
"Quero pedir a todos os anapolinos, a todos os que me acompanham no estado de Goiás, para que possam dar a maior homenagem a um político na história do estado. Todos os anapolinos acompanhavam a minha amizade, e a cumplicidade com o deputado Amilton e a dele comigo. Mas, principalmente, a nossa fidelidade com a população anapolina. Nós perdemos o Amiltinho, mas o trabalho dele não vai parar. O legado dele continua", garantiu.
"Aqui eu estou apresentando a Carol, que era sua esposa. Conhecia os desejos, os anseios e as dores do Amilton, e o quanto ele amava a população de Anápolis e do estado de Goiás. Por isso, venho aqui pedir a todos que puderem estar conosco neste momento difícil, homenageando o Amilton para que ele seja o mais votado do estado. Não há homenagem maior do que lembrar dele nas urnas. Amilton era um homem incansável que dedicou a vida ao trabalho e ao estado de Goiás", acrescentou Amilton.
A decisão é permitida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ela vem ao encontro com o que prevê o artigo 71 da Resolução nº 23.609/2019 do tribunal. O artigo regulamenta a escolha e o registro de candidaturas. O texto estabelece que partidos e federações podem substituir candidatos que tenham falecido após o encerramento do prazo para registro.
Morte aconteceu nos arredores de Brasília
Amilton Filho (MDB), de 41 anos, morreu na madrugada de sexta-feira (25/9) para sábado (26/9), durante a madrugada. Por volta da 1h da manhã, na BR-050, na cidade de Cristalina, nas proximidades do Distrito Federal, o carro em que estava colidiu com uma carreta estacionada, segundo a Assembleia Legislativa de Goiás (Alego).
O deputado estava em campanha de reeleição na cidade onde nasceu, Anápolis. O planejamento era de dar sequência à agenda eleitoral em Cristalina. Além da esposa, Amilton deixa dois filhos.
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