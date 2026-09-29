Decisão de Nunes Marques obriga Globo a chamar Zema para debate

Uma decisão do ministro Nunes Marques, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), obriga a TV Globo a convidar o candidato Romeu Zema para o debate presidencial que será realizado pela emissora. O evento ocorre na quinta-feira (30/9), com transmissão ao vivo para todo o país. Também foram convidados os candidatos Flávio Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva.
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O ministro atendeu a um pedido de Zema, que concorre à Presidência pelo Novo. Em ação protocolada na Corte, ele entendeu que ficou provado que o partido atende à cláusula de barreira, que fixa que poderão participar dos debates candidatos de legendas que tenham pelo menos cinco cadeiras no Congresso Nacional. A decisão não obriga a participação de Renan Santos, que concorre pelo Partido Missão e está acima de Zema nas pesquisas de intenções de voto.
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“No caso, o documento apresentado pelo requerente indica que, antes de 20 de julho de 2026, cinco deputados federais estavam filiados ao Novo. Não se cuida, portanto, de alteração parlamentar ocorrida após o marco temporal estabelecido pelo próprio Tribunal. Nesse contexto, considero presente, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado”, escreveu Nunes Marques, na decisão.
O ministro decidiu conceder uma decisão liminar, ou seja, provisória, autorizando a participação nos debates tendo em vista a proximidade dos eventos. “O perigo da demora também está caracterizado. Os debates estão programados para os próximos dias, de modo que a ausência do requerente produziria efeito de difícil reversão caso a controvérsia somente fosse examinada após sua realização”, completou o magistrado.
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