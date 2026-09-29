Tarcísio mantém ampla vantagem sobre Haddad em SP, aponta Quaest

Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad protagonizam a disputa pelo governo de São Paulo, conforme indicam as pesquisas eleitorais - (crédito: Douglas Gomes/Liderança Republicanos e Diogo Zacarias)

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), mantém vantagem na corrida pela reeleição. Em um eventual segundo turno contra Fernando Haddad (PT), Tarcísio aparece com 49% das intenções de voto, enquanto o petista tem 29%, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira, 29.

O cenário é estável em relação à rodada anterior, de 23 de setembro, quando Tarcísio registrava 49% e Haddad, 30%. Brancos e nulos ou eleitores que não pretendem votar somam 12%, mesmo índice da pesquisa passada. Já os indecisos passaram de 9% para 10%.

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Primeiro turno

Na simulação de primeiro turno, Tarcísio de Freitas lidera com 44% das intenções de voto, mesmo percentual do levantamento anterior. Fernando Haddad surge com 24%, uma queda em relação aos 27% registrados em setembro.

Outros candidatos como Vera Lúcia (PSTU), Vivian Mendes (UP), Izadora Dias (PCO) e Carlos Machado (PCB) marcam 1% cada. O número de indecisos cresceu de 14% para 16%, e os que pretendem votar em branco, nulo ou não votar foram de 11% para 12%.

A candidatura da Policial Edjane (Agir) foi indeferida pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) e, por isso, seu nome não foi incluído nesta pesquisa.

Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados, Tarcísio é citado por 29%, ante 27% na rodada anterior. Haddad tem 13%, mesmo índice de setembro. Outros nomes somam 1%, brancos e nulos são 4% e 53% se declaram indecisos.

A Quaest ouviu 1.800 eleitores com 16 anos ou mais em São Paulo, entre os dias 25 e 28 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O registro na Justiça Eleitoral é SP-01590/2026.

Com informações da Agência Estado

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.