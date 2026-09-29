Quaest: João Campos cresce e empata com Raquel Lyra em Pernambuco

A pesquisa Quaest mostra Raquel Lyra e João Campos em empate técnico na disputa pelo governo de Pernambuco - (crédito: Facebook/Reprodução/Redes sociais)

Uma pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira (29/9) mostra um empate entre a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), e o ex-prefeito do Recife João Campos (PSB), na disputa pelo governo do estado em 2026.

Ambos os candidatos aparecem com 42% das intenções de voto. A margem de erro da sondagem é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

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No levantamento anterior, de 23 de setembro, Lyra registrava 41% das respostas, enquanto Campos tinha 39%. Os votos brancos e nulos somam 5% dos entrevistados, e os indecisos representam 10%.

Há uma semana, esses dois grupos totalizavam 18%, sendo 12% de indecisos e 6% de brancos e nulos. O único outro candidato a pontuar foi Ivan Moraes (PSOL), com 1% das intenções de voto.

Cenário de segundo turno

Em uma simulação de segundo turno, Lyra e Campos também estão empatados, cada um com 44% das intenções de voto. Os brancos, nulos e indecisos somam 12%.

Na pesquisa anterior, os dois já estavam em empate técnico, mas a governadora apresentava uma vantagem numérica, com 43% contra 41% do ex-prefeito.

A Quaest realizou 1.302 entrevistas a domicílio com eleitores de Pernambuco entre 25 e 28 de setembro. O nível de confiança é de 95% e o levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo PE-00324/2026.

Com informações da Agência Estado

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.