Meio/Ideia: Lula e Flávio estão em empate técnico no 1º e 2º turno

Lula e Flávio concentram a maior parte das intenções de voto no primeiro turno e mantêm distância dos demais candidatos - (crédito: Ricardo Stuckert e Raul Spinassé)

A menos de uma semana do primeiro turno, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) aparecem separados por apenas um ponto percentual na pesquisa Meio/Ideia divulgada nesta quarta-feira (30/9). Lula registra 39,4% das intenções de voto, enquanto Flávio tem 38,4%. A diferença está dentro da margem de erro de 2,2 pontos percentuais. Em uma eventual disputa de segundo turno, o cenário também é de empate técnico: 48,5% para o petista e 48% para o senador.

Os dois concentram a maior parte das intenções de voto no primeiro turno e mantêm distância dos demais candidatos. Augusto Cury (Avante) aparece em terceiro, com 6,7%, seguido por Renan Santos (Missão), com 4,5%, e Ronaldo Caiado (PSD), com 4,4%.

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Romeu Zema (Novo) registra 3,5%. Na sequência aparecem Samara Martins (UP), com 0,4%, e Clariana Barão (DC) e Hertz Dias (PSTU), ambos com 0,3%.



Segundo turno

A diferença entre Lula e Flávio diminui ainda mais quando a pesquisa simula um confronto direto. O presidente aparece com 48,5% e o candidato do PL, com 48%, resultado que mantém os dois tecnicamente empatados.

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Entre os entrevistados, 2,1% afirmaram que votariam em branco ou anulariam o voto, enquanto 1,5% disseram não saber em quem votar.

O levantamento também testou Lula contra outros quatro candidatos em possíveis disputas de segundo turno.

Lula x Augusto Cury (Avante)

Lula: 48%

Augusto Cury: 44%

Brancos e nulos: 5%

Lula x Ronaldo Caiado (PSD)

Lula: 48,5%

Ronaldo Caiado: 44,6%

Brancos e nulos: 3,1%

Lula x Romeu Zema (Novo)

Lula: 48,5%

Ronaldo Caiado: 44%

Brancos e nulos: 5%

Lula x Renan Santos (Missão)

Lula: 48%

Renan Santos: 41,3%

Brancos e nulos: 8%

Dados técnicos

A pesquisa Meio/Ideia está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo BR-08706/2026.

O levantamento entrevistou 2.000 eleitores, entre os dias 25 e 28 de setembro, por meio de entrevista por telefone.

A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. A sondagem foi contratada pelo Canal Meio.