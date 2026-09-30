Rodrigo Pacheco toma posse como ministro do TCU nesta quarta-feira (30)

O ex-presidente do Senado Federal Rodrigo Pacheco (PSB-MG) toma posse do cargo de ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) na manhã desta quarta-feira (30/9). A cerimônia é restrita a convidados e acontece nesta manhã.

O senador teve sua nomeação ao cargo publicada no Diário Oficial da União (DOU) de terça-feira (30). Sua indicação foi aprovada pelo Congresso Nacional no início deste mês, durante a semana de esforço concentrado.

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Na Câmara dos Deputados, foram 404 votos a favor e 61 contrários. No Senado Federal, Pacheco recebeu forte apoio do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), que havia tentado emplacar seu nome no Supremo Tribunal Federal (STF).

O parlamentar teve um processo acelerado de aprovação e alcançou 63 votos favoráveis e 4 contrários na Casa Alta. Normalmente, o nome teria de ser sabatinado na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) para seguir ao Plenário do Senado. No entanto, com a aprovação de um requerimento de urgência, a aprovação ocorreu diretamente em Plenário.

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Pacheco presidiu o Senado Federal entre 2021 e 2025. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu que o senador concorresse ao governo de Minas Gerais, mas Pacheco negou. Ele assume agora a vaga deixada pelo ministro Bruno Dantas, que renunciou ao cargo de ministro do TCU em agosto.

Atualmente, o TCU é presidido pelo ministro Vital do Rêgo Filho e tem o ministro Jorge Antonio de Oliveira Francisco como vice. Os demais ministros são: Walton Alencar Rodrigues, Benjamin Zymler, João Augusto Ribeiro Nardes, Antonio Augusto Junho Anastasia, Jhonatan Pereira de Jesus e Odair Jose da Cunha.