Lula opta por entrevista a podcast em vez de debate na TV Globo

Lula participou do Flow Podcast durante a campanha presidencial da 2022 - (crédito: ReproduçãoX Lula)

O presidente e candidato à reeleição pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, será o convidado do Flow Podcast, às 20h45 desta quinta-feira (1º/10), 45 minutos antes do horário previsto para o debate presidencial na TV Globo.

A entrevista com o presidente foi anunciada, na tarde desta quarta-feira (30/9), pelo perfil oficial do Flow no Instagram. Até então, a participação de Lula no debate da Globo — considerado o último confronto de ideias antes do domingo (4/10), dia da eleição — era uma incógnita.

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A opção pela entrevista a um podcast em vez de ir ao debate ocorre no momento em que pesquisas eleitorais mostram acirramento entre Lula e o presidenciável do PL, Flávio Bolsonaro.

Enquanto o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro confirmou, nos últimos dias, presença no debate da Globo, a campanha de Lula viu aumento na porcentagem de católicos e evangélicos que apoiam a candidatura do petista, em meio à repercussão de uma desinformação de que, se Flávio fosse eleito, retiraria de Nossa Senhora Aparecida o título de Padroeira do Brasil.