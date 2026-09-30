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Cidadão espera do Estado probidade e respeito à lei, diz Pacheco em posse

Ex-senador tomou posse nesta quarta-feira (30/9) como ministro do TCU, ocupando a vaga deixada por Bruno Dantas

Presidente do TCU, ministro Vital do Rêgo Filho, e o novo ministro Rodrigo Pacheco - (crédito: Reprodução/Equipe Rodrigo Pacheco)
Presidente do TCU, ministro Vital do Rêgo Filho, e o novo ministro Rodrigo Pacheco - (crédito: Reprodução/Equipe Rodrigo Pacheco)

O ex-senador Rodrigo Pacheco tomou posse como ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) na manhã desta quarta-feira (30/9), em uma cerimônia restrita a convidados. Ele passa a ocupar a vaga deixada por Bruno Dantas, que renunciou ao cargo no fim de agosto.

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Durante seu primeiro pronunciamento na Corte, ele defendeu o diálogo como instrumento de fortalecimento das instituições e afirmou que a população espera probidade e respeito à lei daqueles que integram o Estado.

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“Acredito que o diálogo institucional não enfraquece as instituições, ele as fortalece. O cidadão brasileiro espera do Estado probidade e respeito à lei”, disse.

Ainda durante o discurso, Pacheco reconheceu a responsabilidade do novo cargo que assume e destacou a importância do controle externo na proteção dos recursos públicos e na avaliação das políticas públicas.

Ao tomar a palavra, o presidente do TCU, ministro Vital do Rêgo, destacou a experiência acumulada por Pacheco no Legislativo, que já atuou como presidente do Senado Federal entre 2021 e 2025.

“A experiência parlamentar dá uma compreensão muito concreta sobre como as decisões públicas são construídas, sobre as dificuldades da execução das políticas públicas e sobre o funcionamento das relações entre Poderes”, afirmou.

Convidados

A posse ocorre em meio à crise no Supremo Tribunal Federal (STF) e contou com a presença de magistrados da Corte. Participaram da cerimônia os ministros Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Kassio Nunes Marques, que preside o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Os tribunais têm se dividido sobre como conduzir análises de decisões cruzadas e investigações, gerando choques sobre a competência e o julgamento conjunto ou separado de casos de grande repercussão.

Também participaram da cerimônia o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), o procurador-geral da República, Paulo Gonet, os presidentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal Superior do Trabalho (TST), além da procuradora-geral do Ministério Público junto ao TCU, Cristina Machado da Costa e Silva.

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Luíza Altoé

Repórter de política

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB). Antes de trabalhar no Correio Braziliense, cobriu política e economia para o Arko Alerta e já passou pela assessoria de comunicação do Ministério da Fazenda.

Por Luíza Altoé
postado em 30/09/2026 14:32 / atualizado em 30/09/2026 16:38
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