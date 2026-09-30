Cidadão espera do Estado probidade e respeito à lei, diz Pacheco em posse

Presidente do TCU, ministro Vital do Rêgo Filho, e o novo ministro Rodrigo Pacheco - (crédito: Reprodução/Equipe Rodrigo Pacheco)

O ex-senador Rodrigo Pacheco tomou posse como ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) na manhã desta quarta-feira (30/9), em uma cerimônia restrita a convidados. Ele passa a ocupar a vaga deixada por Bruno Dantas, que renunciou ao cargo no fim de agosto.

Durante seu primeiro pronunciamento na Corte, ele defendeu o diálogo como instrumento de fortalecimento das instituições e afirmou que a população espera probidade e respeito à lei daqueles que integram o Estado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

“Acredito que o diálogo institucional não enfraquece as instituições, ele as fortalece. O cidadão brasileiro espera do Estado probidade e respeito à lei”, disse.

Ainda durante o discurso, Pacheco reconheceu a responsabilidade do novo cargo que assume e destacou a importância do controle externo na proteção dos recursos públicos e na avaliação das políticas públicas.

Ao tomar a palavra, o presidente do TCU, ministro Vital do Rêgo, destacou a experiência acumulada por Pacheco no Legislativo, que já atuou como presidente do Senado Federal entre 2021 e 2025.

Leia também: Indicação de Pacheco ao TCU tem aval do governo Lula



“A experiência parlamentar dá uma compreensão muito concreta sobre como as decisões públicas são construídas, sobre as dificuldades da execução das políticas públicas e sobre o funcionamento das relações entre Poderes”, afirmou.

Convidados

A posse ocorre em meio à crise no Supremo Tribunal Federal (STF) e contou com a presença de magistrados da Corte. Participaram da cerimônia os ministros Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Kassio Nunes Marques, que preside o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Leia também: Crise no STF chega ao TSE e amplia tensão na reta final da campanha eleitoral



Os tribunais têm se dividido sobre como conduzir análises de decisões cruzadas e investigações, gerando choques sobre a competência e o julgamento conjunto ou separado de casos de grande repercussão.

Também participaram da cerimônia o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), o procurador-geral da República, Paulo Gonet, os presidentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal Superior do Trabalho (TST), além da procuradora-geral do Ministério Público junto ao TCU, Cristina Machado da Costa e Silva.