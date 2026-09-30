InícioPolítica
ELEIÇÕES 2026

TSE manda Nikolas apagar vídeo que distorce fala de Lula sobre toque em mulheres

A ministra entendeu que Nikolas excedeu o limite da crítica ao comparar um procedimento médico de rotina a crimes contra crianças

Nikolas Ferreira - (crédito: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados)
Nikolas Ferreira - (crédito: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados)

A ministra do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Estela Aranha mandou o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) retirar do X, em até 24 horas, um vídeo em que associa crimes sexuais contra crianças a uma fala do candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva. Caso o parlamentar não cumpra com a ordem, será aplicada uma multa diária. 

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Na segunda-feira (28/9), Lula participou de um evento que marcou a realização da primeira cirurgia robótica na Região Amazônica. Na ocasião, o presidenciável comparou o exame de próstata aos exames de rotina realizados pelas mulheres desde a infância.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

“O homem é covarde. O homem não gosta de fazer teste de próstata. Ele não gosta de toque. As mulheres aprendem a tomar toque desde quando são pequenas. O homem, não. Ele é cheio de trejeito”, afirmou.

Para a ministra do TSE, o discurso de Nikolas não se limitou à crítica política ou à discordância em relação à expressão utilizada. Aranha argumentou que, ao publicar o vídeo, o deputado atribuiu um sentido completamente diferente ao discurso original, induzindo o eleitorado a uma interpretação equivocada dos fatos.

“Não se está diante de mera interpretação alternativa de um fato incontroverso, mas de construção discursiva capaz de conduzir o destinatário da mensagem à conclusão de que o candidato representado estaria fazendo referência, anuindo ou normalizando práticas de crimes extremamente graves envolvendo crianças e adolescentes”, escreveu a ministra.

No vídeo, o parlamentar disse que as meninas não são submetidas a exames internos desde crianças e criticou o presidenciável por não participar dos debates. "Imagina uma merda de um pedófilo ouvindo uma declaração do presidente da República falando isso. E agora está dando para entender o porquê que o Lula não está querendo ir mais nos debates. Porque toda vez que ele abre a boca, mostra quem realmente ele é". 

Durante ato de campanha em Salvador, nesta terça-feira (29/09), Lula disse que usou palavras erradas. “Eu estava contando a história que o homem tem dificuldade de fazer exame para saber se tem câncer de próstata. Há um monte de preconceito. Eu estava contando isso e eu quis fazer uma comparação como é que as mulheres são corajosas, porque as mulheres fazem exames e não têm medo de fazer exame”, afirmou Lula.

Em seguida, chamou o parlamentar de “canalha” por distorcer suas palavras. “Eu queria que a Janja explicasse porque uma palavra ou uma frase errada, um canalha chamado Nikolas, nas redes digitais, ousou inventar uma coisa a meu respeito”, disse.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Maria Beatriz Giusti*

Estagiária da editoria de Política

Estudante de jornalismo do 8º semestre. Passou pela Rádio Senado, TV Band e atualmente trabalha em Política, Economia e Brasil no Correio Braziliense.

Por Maria Beatriz Giusti*
postado em 30/09/2026 15:53
x