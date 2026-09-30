Veja quais pesquisas serão divulgadas antes do 1º turno

Faltam quatro dias para o primeiro turno das eleições 2026. Até sábado (3/10), véspera da votação, pelo menos seis pesquisas com intenções de voto para presidente da República serão divulgadas, realizadas pelos institutos Datafolha, Quaest, Real Time Big Data, Palver e DataTrends.

Datafolha (BR-08039): Quinta-feira (1/10)

Real Time Big Data (BR-09503): Quinta-feira (1/10)

DataTrends (BR-04414): Sexta-feira (2/10)

Quaest (BR-02197): Sábado (3/10)

Palver (BR-00198): Sábado (3/10)

Datafolha (BR-01708): sábado (3/10)

O presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) aparecem à frente nas pesquisas eleitorais. Além deles, concorrem à Presidência os seguintes nomes: Augusto Cury (Avante), Renan Santos (Missão), Ronaldo Caiado (PSD), Romeu Zema (Novo), Samara Martins (UP), Clariana Barão (DC), Hertz Dias (PSTU), Wilson Grassi (Democrata), Edmilson Costa (PCB), Rui Costa Pimenta (PCO).

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Orientações

O 1º turno será no domingo (4/10). Se houver 2º turno, ocorrerá em 25 de outubro.

Para ser identificado na seção eleitoral, o eleitor deve apresentar um documento oficial com foto. São aceitos carteira de identidade, Carteira de Identidade Nacional (CIN), identidade social, passaporte, Carteira Nacional de Habilitação (CNH), carteira de trabalho física, carteira profissional emitida por conselho de classe e e-Título, desde que o aplicativo apresente a foto da eleitora ou do eleitor. Os documentos oficiais com foto podem ser utilizados mesmo que estejam vencidos, desde que permitam a identificação do eleitor.

O e-Título permite consultar informações como o número do título de eleitor, a situação eleitoral e o local de votação. O aplicativo também pode ser utilizado como documento de identificação, desde que apresente a foto do eleitor. Por isso, é importante acessar o aplicativo antes do dia da votação e verificar se a fotografia está disponível. Caso não esteja, será necessário apresentar outro documento oficial com foto.

Na seção eleitoral, o eleitor deve apresentar o documento de identificação à mesa receptora. Nos casos em que o procedimento estiver disponível, eleitores com biometria cadastrada poderão ser identificados por meio da impressão digital. É proibido levar para a cabine de votação celular, câmera, filmadora ou qualquer outro aparelho eletrônico que possa comprometer o sigilo do voto.

Antes de entrar na cabine, é preciso desligar o celular e entregá-lo à mesa receptora. A chamada “colinha eleitoral”, com os números das candidaturas, pode ser levada para a cabine, desde que esteja impressa. O uso da anotação ajuda o eleitor a consultar os números antes de digitá-los na urna.