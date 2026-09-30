Missão aciona TSE para Renan Santos participar de debate da Globo

O partido Missão acionou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta quarta-feira (30/9) para garantir a participação de seu candidato à Presidência, Renan Santos, no debate da TV Globo, marcado para esta quinta-feira (1º/10), às 21h30.

O partido argumenta que a emissora gerou “legítima expectativa” no candidato e no eleitorado sobre sua participação no debate. Eles sustentam que Renan Santos foi “indevidamente excluído” do evento.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia também: Apoiadores de Renan Santos pedem candidato em debate da Globo



“Como houve a participação em todos os atos promovidos pela TV Globo até esse momento e o convite foi um só, (...) existe uma legítima expectativa de participação no debate presidencial de amanhã, não obstante Renan tenha sido indevidamente excluído”, explica.

O partido relembra que o candidato participou de uma série de atos promovidos pela emissora e não poderia ser “alijado justamente na reta final desse processo” e de um debate que considerou “de elevada relevância para a formação da vontade do eleitorado”.

Além disso, o Missão destaca que o candidato apareceu em terceiro lugar na pesquisa de intenção de voto à Presidência divulgada pela Quaest em 28 de setembro. O partido ainda cita que “as oportunidades de acesso aos mandatos eletivos devem ser concedidas de forma equânime a todos os concorrentes”.

“Os convites expedidos pela emissora para todos os candidatos presidenciais englobavam tudo, ou seja, entrevistas, sabatinas e o debate final”, pontuou.