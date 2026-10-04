Professora Dorinha e Vicentinho Júnior vão ao 2° turno pelo governo de Tocantins

Candidatos ao governo de Tocantins, Professora Dorinha (esquerda) e Vicentinho Júnior - (crédito: Marcelo Ferreira / CB / DA Press // Reprodução / Instagram)

Professora Dorinha (União Brasil) e Vicentinho Júnior (PSDB) vão ao segundo turno na disputa pelo governo de Tocantins. Segundo resultado apurado e divulgado neste domingo (4/10), os candidatos tiveram números semelhantes de votos. Foram 45,75% para Dorinha. Vincentinho ficou 43,72%, com 95,28% das urnas apuradas.

Segundo pesquisas divulgadas na semana anterior ao primeiro turno, Dorinha tinha quase metade das intenções de voto, com Vicentinho Júnior logo atrás. No entanto, a disputa se acirrou. A vantagem não foi suficiente para finalizar o certame ainda no primeiro pleito.

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