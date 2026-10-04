Professora Dorinha e Vicentinho Júnior vão ao 2° turno pelo governo de Tocantins

Professora Dorinha (União Brasil) e Vicentinho Júnior (PSDB) vão ao segundo turno na disputa pelo governo de Tocantins. Segundo resultado apurado e divulgado neste domingo (4/10), os candidatos tiveram números semelhantes de votos. Foram 45,75% para Dorinha. Vincentinho ficou 43,72%, com 95,28% das urnas apuradas.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Segundo pesquisas divulgadas na semana anterior ao primeiro turno, Dorinha tinha quase metade das intenções de voto, com Vicentinho Júnior logo atrás. No entanto, a disputa se acirrou. A vantagem não foi suficiente para finalizar o certame ainda no primeiro pleito.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Leia mais:
-
Divididos, petistas vão às urnas no domingo para escolher novos dirigentes
-
Correio Opinião: Celina lidera com 32,9%, Arruda e Grass disputam 2º lugar
-
Correio Opinião: Veja todos os dados da quarta rodada da pesquisa