Eduardo Braide é eleito governador do Maranhão

Eduardo Braide (PSD), está eleito como governador do estado do Maranhão. Segundo resultado apurado e divulgado neste domingo (4/10), o candidato venceu a disputa pelo governo do estado após registrar 54,06% dos votos. Atrás dele vieram Orleans Brandão (MDB) (34,72%) e Felipe Camarão (PT) (9,60%).

Com a vitória, Eduardo sacramentou vantagem expressiva registrada por ele durante a corrida pelo governo. Segundo pesquisa divulgada pela Quaest, no dia 27 de setembro (domingo), uma semana antes do primeiro turno, o candidato em questão tinha larga gordura na frente. Eram 46% das intenções de voto. Orleans também estava bem na frente de Felipe Camarão na segunda posição (27% contra 10%), mas não foi chegou a ameaçar Eduardo.

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Nascido em São Luís, capital do estado, formou-se em direito pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA). Em 2005, assumiu a presidência da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, cargo ocupado por ele até o ano seguinte.

Entre 2009 e 2010, foi secretário municipal de Orçamento Participativo. Já no ano seguinte, foi eleito como deputado estadual pelo PMN. Quatro anos depois, foi reeleito, e exerceu o cargo de 2º vice-presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão.

Entre 2019 e 2021 foi deputado federal pelo Podemos (PODE). Pelo mesmo partido, foi eleito prefeito de São Luís e permaneceu no cargo entre 2021 e 2024. Neste último ano, venceu novamente e foi reeleito, desta vez pelo Partido Social Democrático (PSD). Em 2026, no entanto, deixou a posição para se tornar hábil a novos projetos eleitorais.



