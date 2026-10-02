Lula rebate críticas após fala sobre cartões de crédito e mira rivais

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante entrevista ao Flow Podcast, no Palácio da Alvorada, em Brasília (DF) - (crédito: Ricardo Stuckert.)

O presidente da República e candidato a reeleição pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, foi às redes sociais, na tarde desta sexta-feira (2/10) para explicar e reiterar uma fala sobre as próprias intenções, caso reeleito, de reestruturar a funcionabilidade de instituições financeiras em relação a cartões de crédito. A primeira menção ao tema foi feita na noite dessa quinta (1º/10), durante entrevista concedida ao Flow Podcast.

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Lula afirmou que falou sobre a preocupação com os cartões de crédito em razão dos juros, que são "indecentes". Além disso, destacou que "cada cidadão tem o direito de ter quantos cartões quiser", e criticou as instituições financeiras, que enviam, segundo Lula, cartões para as casas das pessoas "sem que elas tenham solicitado".

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Lula também aproveitou a publicação para mencionar os próprios opositores. "Hoje meus adversários acordam para defender os bilionários donos de operadoras desses cartões", disse.

Veja o texto completo publicado por Lula e a postagem feita nas redes:

Ontem falei da preocupação com o cartão de crédito, pois os juros são indecentes.



Hoje meus adversários acordam para defender os bilionários donos de operadoras desses cartões. Claro que sei da importância do crédito para a vida das famílias. Cada cidadão tem o direito de ter… — Lula (@LulaOficial) October 2, 2026

"Ontem falei da preocupação com o cartão de crédito, pois os juros são indecentes.

Hoje meus adversários acordam para defender os bilionários donos de operadoras desses cartões. Claro que sei da importância do crédito para a vida das famílias. Cada cidadão tem o direito de ter quantos cartões de crédito quiser.

O que não aceito é que bancos enviem para a casa das pessoas sem que elas tenham solicitado. Vamos acabar com essa prática e com os juros abusivos no Brasil."

Presidente sinalizou intenção de proibir mais de um cartão de crédito por pessoa

Durante a entrevista ao Flow Podcast, Lula classificou o montante de juros cobrados em cartões de crédito como um "crime" e ainda destacou que o governo discute com o Banco Central uma forma de limitar a quantidade de cartões para apenas um por pessoa.

"Quanto é que o povo paga? É 493%, 500% no cartão de crédito. Dá para fazer alguma coisa. É o que eu estou exigindo que faça agora. É um crime. Os bancos hoje distribuem cartão de crédito sem saber se você quer. Eles mandam para você. Nós estamos discutindo com o Banco Central. Nós vamos proibir os bancos de darem mais de um cartão de crédito para as pessoas", afirmou. O candidato a reeleição também relacionou o fácil acesso ao crédito ao endividamento familiar.



