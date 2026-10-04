Jerônimo Rodrigues é reeleito governador da Bahia no 1º turno

A reeleição ocorre após uma reta final marcada pelo equilíbrio entre os dois principais candidatos - (crédito: Reprodução @jeronimorodriguesba)

Jerônimo Rodrigues (PT) foi reeleito governador da Bahia neste domingo (4/10). Com 55,24% dos votos válidos, o petista venceu a disputa ainda no primeiro turno e garantiu mais quatro anos à frente do governo estadual. O principal adversário, o ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil), recebeu 44,27%.

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A reeleição ocorre após uma reta final marcada pelo equilíbrio entre os dois principais candidatos. Pesquisa Quaest divulgada em 24 de setembro apontava ACM Neto com 42% das intenções de voto, contra 40% de Jerônimo. Com margem de erro de três pontos percentuais, os dois estavam tecnicamente empatados. No cenário de segundo turno, ACM Neto aparecia com 45%, enquanto Jerônimo tinha 43%, novamente dentro da margem de erro.

O levantamento ouviu 900 eleitores baianos entre 20 e 23 de setembro, tinha nível de confiança de 95% e foi contratado pela TV Bahia. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BA-01850/2026.

Quem é Jerônimo Rodrigues

Jerônimo Rodrigues Souza nasceu em 3 de abril de 1965, no distrito de Palmeirinha, em Aiquara, no interior da Bahia. Filho de um vaqueiro e de uma costureira, cresceu em uma família de nove irmãos e se mudou ainda criança para Jequié, onde continuou os estudos.

Formado em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal da Bahia (Ufba), Jerônimo também é mestre em Ciências Agrárias. Antes de entrar na política, atuou como professor da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs).

A trajetória política e administrativa do petista foi construída principalmente em áreas ligadas à educação, agricultura familiar e desenvolvimento rural. Ele ocupou cargos no governo federal durante a gestão da ex-presidente Dilma Rousseff e também foi secretário de Desenvolvimento Rural e de Educação da Bahia.

Em 2022, Jerônimo foi eleito governador da Bahia pelo PT. Naquele ano, terminou o primeiro turno com 49,45% dos votos válidos e disputou o segundo turno contra ACM Neto, a quem venceu com 52,79% dos votos.