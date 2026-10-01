Propaganda eleitoral termina hoje e nova regra sobre IA entra em vigor

A propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão para o primeiro turno das Eleições 2026 termina nesta quinta-feira (1º). A veiculação, que começou em 28 de agosto, permitiu que candidatos, partidos e coligações apresentassem suas propostas ao eleitorado.

O período de campanha entra na reta final com outros prazos importantes se encerrando hoje. A data marca o limite para a realização de comícios e para o uso de aparelhagem de sonorização fixa, que podem ocorrer das 8h às 24h.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia Mais

A única exceção é o comício de encerramento, que pode ser prorrogado por mais duas horas. Esta quinta-feira também é o último dia para a realização de debates no rádio e na televisão, com a possibilidade de se estenderem até as 7h de sexta-feira (2).

Novas regras em vigor

A partir desta quinta-feira, uma nova regra passa a valer. Fica proibida a publicação, republicação ou impulsionamento pago de novos conteúdos sintéticos criados ou alterados por inteligência artificial que utilizem imagem ou voz de candidatos e pessoas públicas.

Essa vedação se estende até 24 horas após o término da votação, mesmo que o conteúdo esteja identificado como produzido por IA e cumpra outras exigências da legislação.

Próximas etapas da eleição

O primeiro turno das Eleições 2026 ocorre no domingo (4). Os eleitores escolherão presidente da República, governadores, senadores e deputados federais, estaduais e distritais.

Para os cargos de presidente e governador, um segundo turno será realizado caso nenhuma candidatura alcance mais da metade dos votos válidos, excluindo brancos e nulos. Se necessário, a nova votação acontecerá em 25 de outubro.

Nas localidades onde houver segundo turno, a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão será veiculada entre os dias 9 e 23 de outubro.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.