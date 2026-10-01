Milei ressalta apoio a Flávio e chama Lula de "ladrão" às vésperas da eleição

"Tenho muita esperança de que meu amigo Flávio Bolsonaro vença em outubro e realize o saneamento liberal de que o Brasil precisa", disse Milei - (crédito: Nelson ALMEIDA / AFP)

A três dias das eleições brasileiras, o presidente da Argentina, Javier Milei, ressaltou o apoio ao presidenciável do PL, Flávio Bolsonaro, enquanto criticou o atual líder do Planalto e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Tenho muita esperança de que meu amigo Flávio Bolsonaro vença em outubro e realize o saneamento liberal de que o Brasil precisa", disse Milei em entrevista ao jornal francês Le Point.

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Ao chamar Lula de "ladrão", Milei afirmou à publicação europeia que o petista teria realizado "golpes sujos" contra ele, além de, na avaliação do argentino, ter deixado a cadeia após a decisão de um "juiz cúmplice".

Brasil e Argentina, ao longo do segundo semestre deste ano, diminuíram as relações diplomáticas com anúncios de retiradas de seus embaixadores em ambos os países.

Do lado do Brasil, o Ministério de Relações Exteriores convocou de volta o então embaixador Júlio Bitelli após o presidente portenho Javier Milei não ter se desculpado por publicações consideradas ofensivas a Lula. Com a saída de Bitelli, Milei oficializou a saída do então embaixador argentino no Brasil Daniel Raimondi.

Trump

Quem também comentou sobre as eleições brasileiras foi o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Nesta quinta-feira (1º/10), ele disse que o país é "muito importante, um grande país, as pessoas no Brasil são fantásticas, é uma eleição muito importante", enfatizou o líder norte-americano.