Na TV, Flávio pede "voto de confiança" e Lula promete "último governo"

A propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão para o primeiro turno das Eleições 2026 termina nesta quinta-feira (1º/10). Em suas últimas inserções na TV, os candidatos à Presidência pediram votos e prometeram mudanças no rumo do país, caso eleitos.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, abriu o vídeo exibindo uma nota de repúdio ao que chamou de ataques do adversário Flávio Bolsonaro (PL) à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). Na semana passada, o bolsonarista associou o grupo à disseminação de notícias falsas sobre a retirada do título de padroeira do Brasil de Nossa Senhora Aparecida.

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Durante a exibição, Lula promete que este será seu “último governo” e que será "o mais importante de todos”. A campanha buscou relembrar as medidas do governo, como o fim da escala de trabalho 6x1, o Pé-de-Meia, o “Super MEI”, a isenção de impostos sobre produtos da cesta básica e o sistema único de segurança pública.

No entanto, vale destacar que algumas dessas medidas ainda estão em tramitação no Congresso Nacional e não estão em vigor. É o caso do fim da escala 6x1, o aumento do teto de faturamento do MEI e o sistema único de segurança pública. “Mudar é continuar avançando”, defendeu Lula.

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O presidente também dedicou parte da campanha para destacar a proibição das apostas de quota fixa, também conhecidas como bets, determinada pelo governo em setembro. Ele buscou associar os jogos a Flávio com depoimentos de eleitores que contam que o bolsonarista “defende cassino”.

O candidato Flávio Bolsonaro, por outro lado, durante sua inserção, pediu um “voto de confiança” do eleitorado e procurou adotar um tom de “esperança”. Ao relembrar que viajou pelo país, disse que “mergulhou de corpo e alma nesse Brasil” e que viu a “aflição que todo mundo hoje tem de não conseguir encher o carrinho”.

Ainda durante o vídeo, Flávio exibiu imagens com aliados dos dois principais colégios eleitorais: Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo; Nikolas Ferreira (PL), deputado federal por Minas Gerais; e Ricardo Nunes (MDB), prefeito de São Paulo.

Flávio chamou o cargo da presidência de sua “missão de vida” e prometeu um novo Brasil se eleito. Sem mencionar diretamente Lula, afirmou que “ou o Brasil vence, ou ‘eles’ derrotam o Brasil”.

Outros candidatos

Os candidatos Augusto Cury (Avante) e Ronaldo Caiado (PSD) defenderam o voto na terceira via para este primeiro turno. “Chega desse disco arranhado, o Brasil precisa de novas ideias”, afirmou Cury.

“Eu sei que você tem lado, eu também tenho e nunca escondi. Não te peço que mude de lado, peço que olhe para a frente sem ressentimento e sem abrir mão do que acredita”, afirmou. “No primeiro turno, você não precisa votar contra esse ou aquele. A gente tem que ter coragem e votar a favor do que a gente acredita”, defendeu.