InícioPolítica
Eleições 2026

Após cobrança, Nunes Marques reconduz Zanin como ministro do TSE

Magistrado foi eleito pelo colegiado no começo do mês passado e estava aguardando data da posse, que é definida pelo presidente da Corte eleitoral

Gabinete de Zanin cobrou providências em meio à demora de Nunes Marques para realizar o procedimento - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)
Gabinete de Zanin cobrou providências em meio à demora de Nunes Marques para realizar o procedimento - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques, reconduziu o ministro Cristiano Zanin ao cargo de integrante substituto do plenário da Corte nesta quinta-feira (1º). A decisão ocorre após cobrança feita pelo gabinete de Zanin, em meio à demora de Kassio para realizar o procedimento. Zanin foi reeleito pelos colegas em 3 de setembro para mais dois anos no cargo que ocupa desde 2024.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

No entanto, cabe ao presidente do TSE marcar uma data para a posse. A demora ocorreu em meio à crise no Supremo Tribunal Federal (STF), envolvendo os ministros André Mendonça e Alexandre de Moraes, entre outros. Zanin é próximo de Moraes, enquanto Nunes Marques tem maior proximidade com Mendonça, o que gera um racha na mais alta Corte do país.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Uma ação apresentada pelo Solidariedade pede que os ministros Nunes Marques, Mendonça e Estela Aranha fiquem de fora da fiscalização das eleições deste ano. Caso ocorra afastamento, Zanin assumiria uma das vagas. A demora na posse de Zanin deixa o cargo vago, o que poderia afetar eventual julgamento do tema.

Após dois mandatos seguidos, os ministros devem deixar a função na Corte eleitoral, podendo retornar posteriormente. A crise envolvendo o Supremo ocorre no âmbito das investigações do Banco Master.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Renato Souza

Repórter

Repórter de política, setorista do Supremo Tribunal Federal (STF). Vencedor do Prêmio CNT de Jornalismo, possuí passagens pelo SBT, Record/R7 e está entre os jornalistas mais influentes do Twitter no Brasil.

Por Renato Souza
postado em 01/10/2026 17:43 / atualizado em 01/10/2026 17:50
x