InícioPolítica
Eleições 2026

Gilmar Mendes manda Globo garantir participação de Renan Santos em debate

Decisão impõe a participação do candidato do Missão no programa que será levado ao ar na noite desta quinta-feira

Renan oscila nas pesquisas, chegando a aparecer em terceiro lugar em alguns levantamentos - (crédito: Reprodução)
Renan oscila nas pesquisas, chegando a aparecer em terceiro lugar em alguns levantamentos - (crédito: Reprodução)

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que a TV Globo garanta a participação do candidato Renan Santos, do Missão, no debate que será realizado na noite desta quinta-feira (1º/10), na sede da emissora no Rio de Janeiro. Renan ocupará a vaga deixada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que decidiu não comparecer ao programa televisivo. Ele deve participar de um podcast no horário.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Renan vinha criticando a emissora, acusando a empresa de se posicionar para favorecer o candidato Flávio Bolsonaro (PL). Renan oscila nas pesquisas, chegando a aparecer em terceiro lugar em alguns levantamentos. Porém, o partido dele não conta com cinco cadeiras no Congresso Nacional, regra de barreira prevista na legislação eleitoral para a participação em debates.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

No entanto, ele chegou a ser convidado para sabatinas que foram realizadas pelo jornalismo da emissora. A decisão do ministro Gilmar ocorreu em uma ação que trata de questões eleitorais estaduais. O ministro não faz parte do colegiado do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mas fez a determinação no âmbito de sua atuação no Supremo. Ele revogou decisão anterior do ministro Kássio Nunes, que havia negado o pedido de Renan.

Renan, apesar de ser candidato de direita, é visto como um contraponto à candidatura de Flávio Bolsonaro. Os demais convidados ao debate, Ronaldo Caiado, Augusto Cury e Romeu Zema, são alinhados com a ideologia partidária do senador. Lula decidiu não participar após ser alertado por apoiadores e integrantes da campanha de que se tornaria alvo de todos os demais.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Renato Souza

Repórter

Repórter de política, setorista do Supremo Tribunal Federal (STF). Vencedor do Prêmio CNT de Jornalismo, possuí passagens pelo SBT, Record/R7 e está entre os jornalistas mais influentes do Twitter no Brasil.

Por Renato Souza
postado em 01/10/2026 19:37
x