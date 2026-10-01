Gilmar Mendes manda Globo garantir participação de Renan Santos em debate

Renan oscila nas pesquisas, chegando a aparecer em terceiro lugar em alguns levantamentos - (crédito: Reprodução)

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que a TV Globo garanta a participação do candidato Renan Santos, do Missão, no debate que será realizado na noite desta quinta-feira (1º/10), na sede da emissora no Rio de Janeiro. Renan ocupará a vaga deixada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que decidiu não comparecer ao programa televisivo. Ele deve participar de um podcast no horário.

Renan vinha criticando a emissora, acusando a empresa de se posicionar para favorecer o candidato Flávio Bolsonaro (PL). Renan oscila nas pesquisas, chegando a aparecer em terceiro lugar em alguns levantamentos. Porém, o partido dele não conta com cinco cadeiras no Congresso Nacional, regra de barreira prevista na legislação eleitoral para a participação em debates.

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No entanto, ele chegou a ser convidado para sabatinas que foram realizadas pelo jornalismo da emissora. A decisão do ministro Gilmar ocorreu em uma ação que trata de questões eleitorais estaduais. O ministro não faz parte do colegiado do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mas fez a determinação no âmbito de sua atuação no Supremo. Ele revogou decisão anterior do ministro Kássio Nunes, que havia negado o pedido de Renan.

Renan, apesar de ser candidato de direita, é visto como um contraponto à candidatura de Flávio Bolsonaro. Os demais convidados ao debate, Ronaldo Caiado, Augusto Cury e Romeu Zema, são alinhados com a ideologia partidária do senador. Lula decidiu não participar após ser alertado por apoiadores e integrantes da campanha de que se tornaria alvo de todos os demais.