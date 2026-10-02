Associações de jornalismo se manifestam sobre cancelamento do debate

Os dois principais candidatos participaram de transmissões online no horário em que o evento seria televisionado - (crédito: Ricardo Stuckert | Vittor Sales)

A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert), a Associação Nacional de Editores de Revistas (Aner) e a Associação Nacional de Jornais (ANJ) se manifestaram sobre o cancelamento do debate entre candidatos à Presidência na Globo no primeiro turno, nesta quinta-feira (1º/10).

As entidades afirmam se solidarizar com a TV Globo e ver com indignação as decisões judiciais que antecederam o cancelamento. Após Lula (PT) afirmar que não compareceria ao debate, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, determinou que o candidato do Missão, Renan Santos, participasse do debate. Já a ministra do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Estela Aranha, proibiu que a emissora mostrasse o púlpito do candidato petista vazio durante a exibição.

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“As entidades entendem que a interferência não se trata apenas de uma imposição de obrigações, sem previsões em lei, contra uma emissora privada”, diz a nota conjunta. “É, sobretudo, uma agressão à liberdade de imprensa ao forçar a condução do debate em desrespeito a regras acordadas há meses entre a emissora e os partidos”.

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Com a desistência de Flávio Bolsonaro (PL), o debate foi cancelado. Os dois principais candidatos participaram de transmissões online no horário em que o evento estava marcado. De acordo com as associações, o direito dos cidadãos de terem acesso às propostas dos presidenciáveis foi “atropelado” por “excessos judiciais”. Flávio Bolsonaro também criticou as decisões, afirmando tratar-se de "censura" do TSE.