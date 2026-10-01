Caiado chama cancelamento de debate de "atentado à democracia"

O candidato à Presidência Ronaldo Caiado (PSD) criticou o cancelamento do debate da TV Globo, previsto para a noite desta quinta-feira (1º/10), e classificou o episódio como um "desrespeito" ao eleitor. Em vídeo publicado nas redes sociais, ele afirmou que estava nos estúdios da emissora desde as 18h30 para o confronto, marcado para começar às 21h45.

"Em todo o meu tempo de política, eu nunca presenciei algo dessa natureza", afirmou. "Vejam bem, um desrespeito com você, eleitor", acrescentou.

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Em nota, Caiado endureceu as críticas e chamou o episódio de "atentado à democracia". O candidato afirmou que havia confirmado presença desde o início, aceitado as regras estabelecidas pela Globo e participado de todos os debates da campanha. "Repudio, lamento e deploro o que assistimos nesta noite", declarou.

Caiado também criticou as decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que antecederam o cancelamento. Segundo ele, a atuação das cortes representa um "flerte perigoso" com o enfraquecimento das instituições. O candidato chegou a falar em uma "ditadura da toga".

O candidato ainda responsabilizou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pelo impasse. Na nota, acusou o petista de atuar "desde o começo da campanha para interditar o debate" e evitar discutir o governo durante o confronto.