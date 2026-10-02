Marçal pede apoio de Caiado e Zema a Flávio Bolsonaro: "Venham andar com a gente"

Marçal passou a integrar a campanha de Flávio depois de ter a candidatura à Presidência barrada pelo TSE - (crédito: Reprodução/Youtube/ TV Celular Flavio Bolsonaro)

O empresário Pablo Marçal fez um apelo público para que candidatos da direita apoiem Flávio Bolsonaro (PL) na disputa pela Presidência da República. Durante uma live com aliados, na noite de quinta-feira (1º/10), Marçal afirmou que procurou o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) e defendeu que ele abandone a candidatura para se juntar à campanha do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Ao falar diretamente com Caiado, Marçal sugeriu que Caiado poderia ocupar o Ministério da Segurança Pública em um eventual governo de Flávio. “Estou falando com o Caiado para ele parar de fazer o que ele está fazendo. Por quê? Porque ele poderia ser o melhor ministro da Segurança Pública da história”, afirmou.

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Marçal também direcionou o apelo a Romeu Zema (Novo), outro candidato à Presidência. O empresário afirmou que o governador de Minas Gerais não teria conseguido avançar eleitoralmente e pediu que ele se juntasse a Flávio. “Zema, por favor. Você já viu que não tracionou. Vem andar com a gente”, declarou.

O empresário citou ainda Augusto Cury (Avante) e afirmou reconhecer o esforço do candidato na disputa. Na avaliação de Marçal, os postulantes de direita deveriam colocar as divergências de lado nesta etapa da eleição. “Cury, eu sei, eu te respeito. Você tem investido o seu tempo. Mas nós estamos contra um mal maior. Nós temos que quebrar nossas diferenças”, enfatizou.

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O apelo ocorreu durante uma transmissão organizada por Flávio Bolsonaro e seus aliados depois que o senador decidiu não participar do debate presidencial da TV Globo. A mobilização foi utilizada pela campanha para reunir apoiadores e apresentar a estratégia para a reta final da disputa.

Marçal passou a integrar a campanha de Flávio depois de ter a candidatura à Presidência barrada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).