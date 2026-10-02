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PF realiza buscas no Entorno do DF e em SP para apurar risco a embaixada

Corporação investiga suposto plano contra endereços consulares no Brasil, mas não encontrou elementos que apontem ameaça real, até o momento

04/08/2026. Ed Alves/CB/D.A Press. Politica. Operação da PF - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)
04/08/2026. Ed Alves/CB/D.A Press. Politica. Operação da PF - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)
A Polícia Federal realizou buscas no Entorno do Distrito Federal e em São Paulo contra suspeitos de atos que poderiam colocar em risco instalações diplomáticas dos Estados Unidos. A ação ocorreu após o governo norte-americano decidir pela suspensão das atividades diplomáticas a partir deste sábado (02).
A determinação vale para a Embaixada dos Estados Unidos, em Brasília, e os consulados em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Porto Alegre e Recife. "Trata-se de ação preventiva adotada em investigação sigilosa conduzida pela Polícia Federal e fruto da cooperação permanente com agências de inteligência estrangeiras", destacou a PF, em nota.
No entanto, de acordo com a PF, nenhuma ameaça foi detectada. "As medidas pertinentes foram prontamente adotadas, não tendo sido verificados até o momento elementos que corroborassem os riscos inicialmente apontados, tampouco identificados quaisquer suspeitos de envolvimento com organizações criminosas", destaca a nota. 
A corporação prosseguiu, afirmando que "as investigações prosseguem com a análise dos equipamentos de comunicação e mídias apreendidos e eventuais outras providências necessárias".

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Renato Souza

Repórter

Repórter de política, setorista do Supremo Tribunal Federal (STF). Vencedor do Prêmio CNT de Jornalismo, possuí passagens pelo SBT, Record/R7 e está entre os jornalistas mais influentes do Twitter no Brasil.

Por Renato Souza
postado em 02/10/2026 17:49
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