PF realiza buscas no Entorno do DF e em SP para apurar risco a embaixada

A Polícia Federal realizou buscas no Entorno do Distrito Federal e em São Paulo contra suspeitos de atos que poderiam colocar em risco instalações diplomáticas dos Estados Unidos. A ação ocorreu após o governo norte-americano decidir pela suspensão das atividades diplomáticas a partir deste sábado (02).

A determinação vale para a Embaixada dos Estados Unidos, em Brasília, e os consulados em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Porto Alegre e Recife. "Trata-se de ação preventiva adotada em investigação sigilosa conduzida pela Polícia Federal e fruto da cooperação permanente com agências de inteligência estrangeiras", destacou a PF, em nota.

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No entanto, de acordo com a PF, nenhuma ameaça foi detectada. "As medidas pertinentes foram prontamente adotadas, não tendo sido verificados até o momento elementos que corroborassem os riscos inicialmente apontados, tampouco identificados quaisquer suspeitos de envolvimento com organizações criminosas", destaca a nota.

A corporação prosseguiu, afirmando que "as investigações prosseguem com a análise dos equipamentos de comunicação e mídias apreendidos e eventuais outras providências necessárias".