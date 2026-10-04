Lula e Flávio Bolsonaro disputarão presidência do Brasil em 2º turno

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) vão disputar o segundo turno da eleição presidencial. Com 97,97% das urnas apuradas neste domingo (4/10), o candidato do PL tinha 47,35% dos votos válidos, contra 44,78% do atual presidente. A votação que definirá o próximo presidente da República será em 25 de outubro.

A chegada de Flávio Bolsonaro à frente no primeiro turno contrariou a maioria das pesquisas, que apontavam o presidente Lula à frente, ainda que com uma vantagem pequena.

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O presidente votou em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, tradicional reduto da esquerda e onde Lula iniciou sua carreira política. Na saída da votação, o candidato do PT disse que a eleição colocou em disputa dois projetos de país. “O que está em jogo é a definição entre o fortalecimento do regime democrático e a barbárie. Entre o desenvolvimento e o atraso. Entre o crescimento econômico e o retrocesso”, afirmou Lula à imprensa.

Flávio Bolsonaro votou no Rio de Janeiro, acompanhado da esposa, Fernanda. A passagem de Flávio aconteceu minutos depois da abertura dos portões da seção. O candidato do PL não falou com a imprensa após a votação. Ele seguiu para Brasília onde acompanhou os resultados da eleição.

A campanha de primeiro turno foi marcada pela polarização entre os dois campos políticos. Lula buscou defender as ações de seu governo e a continuidade do atual projeto, enquanto Flávio concentrou o discurso na oposição ao petista e na defesa do legado político do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Os dados do Tribunal Superior Eleitoral confirmaram que esta foi a mais acirrada disputa presidencial desde 1989, quando o Brasil retornou com as eleições diretas pós-ditadura militar.

Esta é a oitava vez que a corrida presidencial vai ao segundo turno (as exceções foram em 1994 e 1998, quando Fernando Henrique Cardoso venceu de primeira). Nunca o resultado entre os dois candidatos foi tão apertado.

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Com a definição do segundo turno, Lula e Flávio terão três semanas para ampliar suas bases e buscar os eleitores dos candidatos que ficaram fora da disputa. A propaganda eleitoral no rádio e na televisão será retomada em 9 de outubro e seguirá até o dia 23.



