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eleições 2026

JHC (PSDB) é eleito governador de Alagoas no 1° turno

Ex-prefeito de Maceió supera Renan Filho (MDB) e outros dois adversários e garante vitória sem necessidade de segundo turno

A disputa pelo governo alagoano teve JHC e Renan Filho como principais adversários -
A disputa pelo governo alagoano teve JHC e Renan Filho como principais adversários -

João Henrique Caldas, o JHC (PSDB), foi eleito governador de Alagoas neste domingo (4/10). Com 98,35% das urnas apuradas, o ex-prefeito de Maceió recebeu 52,09% dos votos válidos e garantiu a vitória ainda no primeiro turno. Renan Filho (MDB) ficou em segundo lugar, com 47,48%.

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JHC, de 39 anos, deixou a Prefeitura de Maceió em abril para disputar o governo estadual. Ele concorreu ao lado de Célia Rocha (PSDB), candidata a vice, em uma coligação que reuniu partidos como União Progressista, PL, PDT, Podemos e Avante.

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A disputa pelo governo alagoano teve JHC e Renan Filho como principais adversários. A campanha também refletiu a rivalidade entre os grupos políticos de Arthur Lira e Renan Calheiros, que estiveram em lados opostos na eleição estadual.

Além de JHC e Renan Filho, concorreram ao governo Lenilda Luna (UP) e Márcio Jambo (Democrata).

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Nathallie Lopes

Repórter

Jornalista e também formada em relações internacionais. É repórter do site do Correio, onde escreve sobre temas diversos, e assina o Blog do Servidor

Por Nathallie Lopes
postado em 04/10/2026 21:44 / atualizado em 04/10/2026 21:45
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