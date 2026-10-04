JHC (PSDB) é eleito governador de Alagoas no 1° turno

João Henrique Caldas, o JHC (PSDB), foi eleito governador de Alagoas neste domingo (4/10). Com 98,35% das urnas apuradas, o ex-prefeito de Maceió recebeu 52,09% dos votos válidos e garantiu a vitória ainda no primeiro turno. Renan Filho (MDB) ficou em segundo lugar, com 47,48%.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
JHC, de 39 anos, deixou a Prefeitura de Maceió em abril para disputar o governo estadual. Ele concorreu ao lado de Célia Rocha (PSDB), candidata a vice, em uma coligação que reuniu partidos como União Progressista, PL, PDT, Podemos e Avante.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
A disputa pelo governo alagoano teve JHC e Renan Filho como principais adversários. A campanha também refletiu a rivalidade entre os grupos políticos de Arthur Lira e Renan Calheiros, que estiveram em lados opostos na eleição estadual.
Além de JHC e Renan Filho, concorreram ao governo Lenilda Luna (UP) e Márcio Jambo (Democrata).