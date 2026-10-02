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Eleições 2026

"Vamos trabalhar até o último dia", afirma Celina Leão

Durante ato em Ceilândia, a governadora e candidata ao GDFagradeceu a Deus pela campanha e reforçou compromissos

Celina comemora passos finais de campanha em Ceilândia - (crédito: Luiz Fellipe Alves/CB/DA Press)
Celina comemora passos finais de campanha em Ceilândia - (crédito: Luiz Fellipe Alves/CB/DA Press)

A governadora e candidata ao GDF, Celina Leão (PP), reuniu-se com apoiadores e com a candidata à deputada distrital Renata D'aguiar (Republicanos), nesta sexta-feira (2/10), na estação de metrô Ceilândia Centro. 

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De cima de um carro de som, Celina participou de um momento de oração com os apoiadores. Ela agradeceu o apoio dos eleitores. "Estamos chegando na reta final da campanha. Estamos debaixo de chuva para mostrar pra vocês que estamos juntos até o fim", comentou.

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Celina também comentou sobre a jornada dos últimos meses. "Todo o nosso trabalho foi diurno, foi noturno e foi incansável. Quando estávamos cansados, Deus nos carregou em Seu colo", afirmou.

Ao Correio, Celina comentou sobre a expectativa a pouco mais de um dia para as eleições. "Eu estou muito feliz com a campanha. Eu estou emocionada de estar aqui, com todo esse povo de baixo de chuva", disse. Celina ainda reforçou o compromisso com os eleitores neste sábado (3/10). "Amanhã ainda tem mais. Estaremos com uma motociata pela manhã e uma carreata pela tarde. Vamos trabalhar até o último dia", acrescentou.

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Luiz Fellipe Alves

Formado em jornalismo pelo Centro universitário Udf. Atua na editoria de Cidades desde 2024 cobrindo política, pautas sociais, segurança pública, saúde, mobilidade urbana e crimes.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 02/10/2026 21:17
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