São Paulo exibe placas contra MP das Bets no MorumBIS

No primeiro jogo do Brasileirão após a assinatura da MP das Bets pelo presidente Lula, o São Paulo entrou em campo nesta sexta-feira (2), diante do Santos, no Morumbis, estampando a Superbet no seu uniforme e também utilizando as placas de publicidade do estádio para vincular um protesto.
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Patrocinado pela Superbet, o São Paulo aproveitou o espaço das placas de publicidade ao redor do gramado para exibir mensagens contrárias à MP das Bets. Nas placas, o Tricolor exibiu a seguinte mensagem:
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"Proibir não é proteger. A proibição não acaba com as apostas.
A mensagem divulgada pelo São Paulo vai de encontro com o posicionamento conjunto dos clubes brasileiros contra a aprovação da Medida Provisória aprovada pelo Governo Federal. Nas últimas semanas, o Tricolor Paulista fez parte do movimento dos clubes chamado de "O fim do futebol brasileiro".
Os clubes entendem que a proibição das casas de apostas no Brasil podem acarretar em problemas financeiros, além de prejudicá-los estruturalmente. No manifesto, São Paulo esteve ao lado de Corinthians, Palmeiras, Santos, Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco.
"Essas receitas são fundamentais para manter estruturas administrativas, centros de treinamento, profissionais, projetos sociais e departamentos que não geram recursos suficientes para se sustentar de maneira independente, como parte do futebol feminino e a formação de futuros talentos, os primeiros investimentos ameaçados quando a receita cai de forma abrupta, diz o posicionamento oficial dos clubes.
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