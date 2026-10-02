Datafolha: Lula à frente em MG e PE e Flávio no RJ; ambos empatam em SP

Minas Gerais aparece dividida no primeiro turno em novo levantamento - (crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil/Instagram/Reprodução)

A última pesquisa de intenções de voto nos estados divulgada pelo Datafolha, nesta sexta-feira (2/10), aponta um cenário acirrado na disputa presidencial entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL). O levantamento, encomendado pela Globo e pela Folha de S. Paulo, analisa as intenções de voto para o primeiro turno - que acontece neste domingo (4) - e para o segundo.

A pesquisa analisa somente os votos válidos. Ou seja, ignorando votos brancos e nulos, além de indecisos. Feito com entrevistas presenciais, o levantamento aconteceu entre os dias 28 de setembro e 1º de outubro.

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Região Sudeste

Em São Paulo, Lula e Flávio aparecem tecnicamente empatados. O candidato do PL registrou 41% dos votos válidos no primeiro turno, enquanto o líder petista chega a 40%.

Em Minas Gerais, estado historicamente decisivo na região, Lula aparece com 45% e Flávio com 38% no primeiro turno.

No Rio de Janeiro, o cenário aponta para Flávio Bolsonaro com 48% das intenções de voto no primeiro turno e Lula com 40%.

No segundo turno entre os dois candidatos, a pesquisa considerou os votos totais, incluindo brancos e nulos, além dos eleitores indecisos.

Em São Paulo, Flávio aparece com 48% contra 45% de Lula. Votos brancos e nulos chegam a 7% e indecisos a 1%. A pesquisa anterior, de setembro, mostrava Flávio com 49% e Lula com 41%.

Em Minas, o candidato do PL surge com 48% das intenções de voto frente a 44% do petista no segundo turno. Brancos e nulos acompanham com 7% e indecisos com 1%. No último levantamento, Flávio liderava com 48% e Lula seguia com 44%.

Já no Rio, o segundo turno conta com Flávio Bolsonaro 51% e Lula com 41%. Outros 6% são brancos e nulos, com 1% de indecisos. Anteriormente, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro já aparecia com 51% contra 41% de Lula.



Região Nordeste

Em Pernambuco, o petista lidera com 65% dos votos válidos no primeiro turno contra 26% de Flávio Bolsonaro.

No segundo turno, Lula segue na frente com 65% dos votos totais e Flávio registra 29%. Brancos e nulos são 6% e indecisos, 1%. No levantamento anterior, a diferença era de 64% para o presidente e 29% do senador.

Distrito Federal

Lula e Flávio aparecem empatados no Distrito Federal de acordo com a pesquisa Correio/Opinião. Divulgado na quarta-feira (30/9), o levantamento mostra que, no primeiro turno, Flávio aparece com 39,4% das intenções de voto e Lula com 35,1%.

No segundo turno, o placar foi de 49,2% a 39,9% para Flávio.

Metodologia

Em São Paulo, o Datafolha ouviu 1.610 pessoas em mais de 65 municípios. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.

Em Minas, 1.204 pessoas foram ouvidas em 55 municípios. A margem de erro é de 3 pontos para mais ou para menos.

No Rio, 1.204 pessoas foram ouvidas em 32 municípios. A margem de erro é de 3 pontos para mais ou para menos.

Em Pernambuco, 1.204 pessoas foram ouvidas em 48 municípios . A margem de erro é de 3 pontos para mais ou para menos.

Já no Distrito Federal, o Correio/Opinião ouviu 1.225 em 31 regiões administrativas do Distrito Federal, entre os dias de 26 a 28 de setembro. A margem de erro é de 2,9 pontos percentuais para mais ou para menos.