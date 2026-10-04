Pivetta (Republicanos) é eleito governador de Mato Grosso no 1° turno

Pivetta assumiu o governo estadual em 2026, após a renúncia de Mauro Mendes (União Brasil) - (crédito: Reprodução/Republicanos)

Otaviano Pivetta (Republicanos) foi eleito governador de Mato Grosso neste domingo (4/10). Com 89,95% das urnas apuradas, o candidato recebeu 60,99% dos votos válidos e garantiu a vitória ainda no primeiro turno. Wellington Fagundes (PL) ficou em segundo lugar, com 23,05%.

Pivetta assumiu o governo estadual em 2026, após a renúncia de Mauro Mendes (União Brasil), de quem foi vice por dois mandatos consecutivos. Antes disso, foi deputado estadual e prefeito de Lucas do Rio Verde por três mandatos.

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Na campanha, o governador buscou se apresentar como continuidade da gestão de Mauro Mendes e defendeu a manutenção de projetos do atual governo. Pivetta concorreu pela coligação Mato Grosso Não Pode Parar, formada por Republicanos, União Progressista, Podemos e Federação PSDB Cidadania.

A chapa tem Gisela Simona (União) como vice. Com a vitória, Pivetta conquista nas urnas o primeiro mandato como titular do Executivo estadual, depois de ter sido eleito vice-governador em 2018 e 2022.