Jorginho Mello (PL) é reeleito governador de Santa Catarina no 1° turno

Jorginho está à frente do governo catarinense desde 2023, após vencer a eleição de 2022 - (crédito: Jonatã Rocha/Secom/Governo de SC)

Jorginho Mello (PL) foi reeleito governador de Santa Catarina neste domingo (4/10). Com 83,67% das urnas apuradas, o candidato recebeu 68,31% dos votos válidos e garantiu a vitória no primeiro turno. Gelson Merísio (PSB) ficou em segundo lugar, com 15,91%.

Jorginho está à frente do governo catarinense desde 2023, após vencer a eleição de 2022. Antes, foi senador, deputado federal e deputado estadual por Santa Catarina. Em 2026, concorreu à reeleição ao lado de Adriano Silva (Novo), ex-prefeito de Joinville.

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Durante a campanha, o governador apostou na defesa das ações do primeiro mandato e na continuidade da gestão. Jorginho também contou com o apoio do candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL), que participou da convenção que oficializou a chapa.

Além de Jorginho, outros sete candidatos disputaram o governo de Santa Catarina, entre eles João Rodrigues (PSD), que terminou a eleição na terceira colocação, com 13,72% dos votos válidos.