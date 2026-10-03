Vídeo mostra Ciro Nogueira em festa bancada por Vorcaro nos Alpes Franceses

Um vídeo divulgado neste sábado (3/10) mosta o presidente do PP e ex-ministro de Jair Bolsonaro, Ciro Nogueira, em momentos de celebração com o então sócio do Banco Master, o banqueiro Daniel Vorcaro, nos Alpes Franceses. Nas imagens, publicadas pela Revista Piauí, é possível vê-los dançando música eletrônica junto a suas respectivas namoradas à época, Flávia Rosalen, companheira de Ciro, e Martha Graeff, de Vorcaro.

Registrado em 22 de janeiro do ano passado, o vídeo mostrou uma festa bancada pelo banqueiro em um restaurante. Segundo a investigação da Polícia Federal, a viagem teria custado cerca de R$ 2 milhões.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Ainda segundo a reportagem da Piauí, Ciro Nogueira, candidato à reeleição pelo Piauí, e Flávia Rosalen permaneceram nos Alpes Franceses por 13 dias, entre 12 e 25 de janeiro. O casal saiu do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, com destino a Paris e, de lá, seguiu para a estação de esqui. Vorcaro e Martha Graeff chegaram dias depois no local.

Durante a estadia de Ciro e Flávia, o casal ficou hospedado em um hotel de alto padrão e frequentaram restaurantes conhecidos da região. Um deles foi o restaurante La Soucoupe, onde a conta do casal chegou a R$ 63 mil. Outro restaurante foi o Le Tremplin, especializado em frutos do mar, em que despesa ultrapassou R$ 58 mil.

Viagens

A região dos Alpes Franceses não teria sido a única viagem internacional realizada por Ciro e paga por Daniel Vorcaro, segundo a revista. Em maio de 2024, o senador viajou a Nova York, nos Estados Unidos, com o jatinho do banqueiro, para participar de um evento promovido pelo Lide, grupo ligado ao ex-governador de São Paulo João Doria.

Leia também: TSE faz verificação de sistemas eleitorais e emissão da zerésima antes do 1º turno

Segundo informações do Senado citadas pela Piauí, a viagem foi registrada como “missão oficial”, e o parlamentar recebeu R$ 12,7 mil em diárias.

Favores ao banqueiro



As investigações da Polícia Federal que mostram relação entre Ciro e Vorcaro apontam possível troca de favores entre o candidato à reeleição no Senado e o banqueiro. Em agosto de 2024, quando o Senado debatia uma proposta de emenda à constituição (PEC) sobre autonomia do Banco Central, Ciro Nogueira apresentou uma emenda que aumentava de R$ 250 mil para R$ 1 milhão o limite de cobertura do Fundo Garantidor de Crédito (FGC) por investidor.

Conhecida como "emenda Master", essa proposta poderia ter beneficiado os negócios de Daniel Vorcaro no Banco Master, que vendia títulos considerado fradulentos pelo BC sob a justificativa de que o investidor pessoa física estaria "protegido" pelo FGC.