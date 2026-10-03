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ELEIÇÕES 2026

TSE verifica sistemas eleitorais antes do 1º turno

Cerimônia foi realizada neste sábado (3), véspera da votação, com a presença do presidente do tribunal, ministro Kassio Nunes Marques

TSE verifica sistemas eleitorais antes do 1º turno - (crédito: Pedro José Borges/C.B/D.A Press)
TSE verifica sistemas eleitorais antes do 1º turno - (crédito: Pedro José Borges/C.B/D.A Press)

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) realizou neste sábado (3/10) a Cerimônia de Verificação da Integridade e Autenticidade dos Sistemas Eleitorais e Emissão da Zerésima. O evento ocorreu na véspera do 1º turno das Eleições 2026 e contou com a presença do presidente do TSE, ministro Kassio Nunes Marques.

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Durante o procedimento, foram verificados os sistemas eleitorais instalados no TSE para confirmar se são os mesmos que foram publicados após a realização da Assinatura Digital e da Lacração dos Sistemas.

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A verificação de integridade e autenticidade dos sistemas faz parte dos procedimentos previstos pela Justiça Eleitoral antes da votação. O calendário das Eleições 2026 estabelece o dia 3 de outubro para a realização da cerimônia.

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Pedro José Borges

Repórter da editoria de Política

Repórter na editoria de Política, Economia e Brasil do Correio Braziliense.

Por Pedro José Borges
postado em 03/10/2026 12:54
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