TSE verifica sistemas eleitorais antes do 1º turno

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) realizou neste sábado (3/10) a Cerimônia de Verificação da Integridade e Autenticidade dos Sistemas Eleitorais e Emissão da Zerésima. O evento ocorreu na véspera do 1º turno das Eleições 2026 e contou com a presença do presidente do TSE, ministro Kassio Nunes Marques.

Durante o procedimento, foram verificados os sistemas eleitorais instalados no TSE para confirmar se são os mesmos que foram publicados após a realização da Assinatura Digital e da Lacração dos Sistemas.

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A verificação de integridade e autenticidade dos sistemas faz parte dos procedimentos previstos pela Justiça Eleitoral antes da votação. O calendário das Eleições 2026 estabelece o dia 3 de outubro para a realização da cerimônia.