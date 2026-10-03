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Caso Master

Vorcaro disse que Haddad era um de seus 'maiores opositores', revelam mensagens

Mensagens extraídas pela PF do celular do ex-dono do Banco Master também mostram que ele dizia não conhecer pessoalmente o então ministro da Fazenda

Em entrevistas ao SP1 e à CNN Brasil, o então ministro afirmou que nunca havia recebido o banqueiro, estado no mesmo ambiente que ele ou trocado mensagens e ligações com Vorcaro. - (crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil)
Em entrevistas ao SP1 e à CNN Brasil, o então ministro afirmou que nunca havia recebido o banqueiro, estado no mesmo ambiente que ele ou trocado mensagens e ligações com Vorcaro. - (crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil)

Mensagens extraídas pela Polícia Federal (PF) do celular de Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, mostram que ele classificava Fernando Haddad, então ministro da Fazenda, como um de seus “maiores opositores”. As informações foram divulgadas pelo jornal O Globo.

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O celular de Vorcaro foi apreendido durante sua prisão, em 17 de novembro de 2025. O diálogo que menciona Haddad ocorreu em 29 de outubro daquele ano, em uma conversa com Vanessa Souza, advogada que atuava nos Estados Unidos e havia sido indicada a Vorcaro pelo pastor André Valadão.

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Durante a conversa, Vanessa afirmou que estava almoçando com “o advogado do Haddad” e perguntou a Vorcaro sobre a situação da venda do Banco Master ao Banco de Brasília (BRB) e os trâmites envolvendo o Banco Central.

Vorcaro respondeu que o problema no Banco Central era “bem mais profundo”. Na sequência, afirmou: “Haddad um dos meus maiores opositores. Infelizmente, porque nem conhecer o conheço”.

A advogada respondeu: “Vamos mudar isso, então”. A conversa, conforme as informações divulgadas, não detalha qual tipo de aproximação ela sugeria nem registra uma resposta posterior de Vorcaro sobre o assunto.

As mensagens também reforçam a versão apresentada por Haddad sobre a ausência de uma relação pessoal ou comercial com Vorcaro. Em entrevistas ao SP1 e à CNN Brasil, o então ministro afirmou que nunca havia recebido o banqueiro, estado no mesmo ambiente que ele ou trocado mensagens e ligações com Vorcaro.

Haddad também afirmou ter recusado “diversas vezes” encontros com Vorcaro. Segundo o ex-ministro, a equipe técnica do Ministério da Fazenda acompanhava a situação do Banco Master e o alertava sobre os riscos envolvendo a instituição.

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Pedro José Borges

Repórter da editoria de Política

Repórter na editoria de Política, Economia e Brasil do Correio Braziliense.

Por Pedro José Borges
postado em 03/10/2026 13:49 / atualizado em 03/10/2026 13:57
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