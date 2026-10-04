Sergio Moro é eleito governador do Paraná no 1º turno

Moro nasceu em Maringá (PR), em 1º de agosto de 1972. Formou-se em Direito pela Universidade Estadual de Maringá (UEM) e fez mestrado e doutorado em Direito do Estado pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

O senador Sergio Moro (PL) foi eleito governador do Paraná no primeiro turno neste domingo ([4/10). O senador teve 50,18% dos votos válidos, com 99,19% das urnas apuradas, e superou Sandro Alex (PSD), que ficou em segundo lugar com 25,9%.

A participação dos eleitores no estado foi de 79,41%. As abstenções somaram 20,59%.Com a eleição, Moro deixará o Senado e assumirá o governo do Paraná em 6 de janeiro de 2027. O mandato terá duração de quatro anos.

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Moro nasceu em Maringá (PR), em 1º de agosto de 1972. Formou-se em Direito pela Universidade Estadual de Maringá (UEM) e fez mestrado e doutorado em Direito do Estado pela Universidade Federal do Paraná (UFPR).

Ele ingressou na magistratura em 1996 e atuou como juiz federal em Curitiba. Trabalhou em processos relacionados a crimes contra o sistema financeiro e lavagem de dinheiro e, em 2012, foi juiz auxiliar no Supremo Tribunal Federal durante o julgamento do Mensalão.

A partir de 2014, Moro ganhou projeção nacional ao conduzir processos da Operação Lava Jato na 13ª Vara Federal de Curitiba. Deixou a magistratura em 2018, após 22 anos de carreira.

Em 2019, assumiu o Ministério da Justiça e Segurança Pública no governo Jair Bolsonaro. Permaneceu no cargo até abril de 2020.Em 2022, foi eleito senador pelo Paraná com mais de 33% dos votos válidos. Em março de 2026, filiou-se ao PL para disputar o governo do estado.