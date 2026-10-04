Gilmar Mendes vota em Diamantino, no Mato Grosso

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes votou neste domingo (4/10) no município de Diamantino, em Mato Grosso, durante as eleições de 2026. O magistrado compareceu à sua seção eleitoral no estado onde nasceu.
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A votação dos integrantes da Suprema Corte é acompanhada ao longo do dia, já que os ministros estão distribuídos por diferentes regiões do país. Além de Gilmar Mendes, outros cinco integrantes do STF já exerceram o direito de voto neste domingo.
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Em Brasília, votaram os ministros Kassio Nunes Marques, André Mendonça, Cristiano Zanin e Dias Toffoli. A ministra Cármen Lúcia registrou seu voto em Belo Horizonte, em Minas Gerais.
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