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ELEIÇÕES 2026

Gilmar Mendes vota em Diamantino, no Mato Grosso

Decano do STF registrou o voto na cidade onde nasceu; outros integrantes da Corte, como Nunes Marques, André Mendonça, Cármen Lúcia, Dias Toffoli e Cristiano Zanin, também já foram às urnas

Enquanto Gilmar votou no interior mato-grossense, outros integrantes da Suprema Corte compareceram às urnas em Brasília e em Minas Gerais - (crédito: Reprodução)
Enquanto Gilmar votou no interior mato-grossense, outros integrantes da Suprema Corte compareceram às urnas em Brasília e em Minas Gerais - (crédito: Reprodução)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes votou neste domingo (4/10) no município de Diamantino, em Mato Grosso, durante as eleições de 2026. O magistrado compareceu à sua seção eleitoral no estado onde nasceu.

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A votação dos integrantes da Suprema Corte é acompanhada ao longo do dia, já que os ministros estão distribuídos por diferentes regiões do país. Além de Gilmar Mendes, outros cinco integrantes do STF já exerceram o direito de voto neste domingo.

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Em Brasília, votaram os ministros Kassio Nunes Marques, André Mendonça, Cristiano Zanin e Dias Toffoli. A ministra Cármen Lúcia registrou seu voto em Belo Horizonte, em Minas Gerais.

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Alícia Bernardes

Alícia Bernardes é graduanda de Jornalismo e Comércio Exterior pela UDF. Integrante da Women Inside Trade (WIT), iniciativa que promove a participação feminina no comércio internacional, já estagiou no Poder360, atuando na produção das newsletters do jorn

Por Alícia Bernardes
postado em 04/10/2026 11:26 / atualizado em 04/10/2026 11:30
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