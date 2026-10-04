Antes de votar, Mendonça diz que "o povo é protagonista" das eleições

Ministro André Mendonça aguardou 30 minutos na fila para registrar o voto e foi tietado por eleitores - (crédito: Mariana Campos/CB/DA.Press)

Atual vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o ministro André Mendonça votou, neste domingo (4/10), em Brasília. Sozinho e com a camiseta em alusão às eleições, o ministro chegou à zona eleitoral, na Octogonal, por volta das 9h.

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A jornalistas, Mendonça disse que o povo será o "grande protagonista" da eleição. "Nossa expectativa é que o povo, com sua própria visão, escolha responsabilidade, escolha quem é o melhor candidato", afirmou Mendonça, antes de se dirigir à fila de votação, onde aguardou mais de 30 minutos para votar.

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Também ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Mendonça foi tietado por eleitores.

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As eleições deste ano ocorrem em meio a uma série de polêmicas envolvendo decisões no TSE e no STF. Em setembro, Mendonça mandou remover das redes sociais publicações que associavam o presidenciável do PL, Flávio Bolsonaro, a uma suposta alegação de que, se eleito, tiraria Nossa Senhora Aparecida o título de Padroeira do Brasil. Horas depois, Flávio Dino, do STF, derrubou a decisão do TSE alegando censura.