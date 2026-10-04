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ELEIÇÕES 2026

Mãe de Tabata Amaral é internada em estado grave após acidente

Segundo a deputada, a mãe bateu a cabeça no chão durante uma agenda de campanha e precisou passar por cirurgia de emergência

Nas redes sociais, Tabata também pediu orações pela recuperação da mãe. - (crédito: Bruno Spada/Câmara dos Deputados)
Nas redes sociais, Tabata também pediu orações pela recuperação da mãe. - (crédito: Bruno Spada/Câmara dos Deputados)

A mãe da deputada federal e candidata Tabata Amaral (PSB) foi internada em estado grave após sofrer um acidente durante uma agenda de campanha no Parque da Independência, em São Paulo. Segundo Tabata, a mãe bateu a cabeça no chão e foi levada imediatamente ao Hospital São Camilo.

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Ela precisou passar por uma cirurgia de emergência e permanece internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). De acordo com a deputada, o quadro é estável, porém grave. Novos exames devem avaliar a evolução do estado de saúde após o procedimento.

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“Ontem, enquanto me acompanhava em uma agenda de campanha no Parque da Independência, minha mãe sofreu um acidente e bateu a cabeça no chão”, relatou Tabata.

A deputada agradeceu à equipe do Hospital São Camilo e ao médico Fernando Gomes, que acompanha o atendimento. Nas redes sociais, Tabata também pediu orações pela recuperação da mãe. “Peço, de coração, que vocês mantenham minha mãe em suas orações”, escreveu.

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Amanda S. Feitoza

Jornalista formada pela UnB, com passagens pela Secretaria de Segurança Pública do DF, pelo Instituto Federal de Brasília (IFB) e pela Máquina CW. Entusiasta nas áreas de cultura, educação e redes sociais, integra a equipe do CB-Online.

Por Amanda S. Feitoza
postado em 04/10/2026 13:32
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