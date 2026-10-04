Mãe de Tabata Amaral é internada em estado grave após acidente

A mãe da deputada federal e candidata Tabata Amaral (PSB) foi internada em estado grave após sofrer um acidente durante uma agenda de campanha no Parque da Independência, em São Paulo. Segundo Tabata, a mãe bateu a cabeça no chão e foi levada imediatamente ao Hospital São Camilo.

Ela precisou passar por uma cirurgia de emergência e permanece internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). De acordo com a deputada, o quadro é estável, porém grave. Novos exames devem avaliar a evolução do estado de saúde após o procedimento.

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“Ontem, enquanto me acompanhava em uma agenda de campanha no Parque da Independência, minha mãe sofreu um acidente e bateu a cabeça no chão”, relatou Tabata.

A deputada agradeceu à equipe do Hospital São Camilo e ao médico Fernando Gomes, que acompanha o atendimento. Nas redes sociais, Tabata também pediu orações pela recuperação da mãe. “Peço, de coração, que vocês mantenham minha mãe em suas orações”, escreveu.

Ontem, enquanto me acompanhava em uma agenda de campanha no Parque da Independência, minha mãe sofreu um acidente e bateu a cabeça no chão. Ela foi imediatamente levada ao Hospital São Camilo, em São Paulo, onde foi submetida a uma cirurgia de emergência. Sou profundamente grata à equipe do hospital e, também, ao Dr. Fernando Gomes, que tem acompanhado de perto o seu atendimento. Neste momento, ela permanece internada na UTI, em estado estável, porém grave, e aguarda novos exames para avaliar sua evolução após o procedimento. Peço, de coração, que vocês mantenham minha mãe em suas orações. — Tabata Amaral 4040 (@tabataamaralsp) October 4, 2026