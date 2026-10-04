Celebridades mostram nas redes registros da votação nas eleições de 1º turno

O rapper Xamã e a cantora Alcione votam nas eleições deste domingo (4/10) - (crédito: Reprodução/redes sociais)

*Por Camily Oliveira

Artistas e influenciadores movimentaram as redes sociais neste domingo (4/10) ao compartilhar registros da participação no primeiro turno das Eleições 2026. Alcione, Xamã, Daniela Mercury, Ary Fontoura, Rico Melquiades, Zélia Duncan e MC Mirella estiveram entre os famosos que mostraram aos seguidores momentos da votação e fizeram manifestações sobre o pleito.

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A cantora Alcione foi às urnas neste domingo e chamou a atenção pela roupa estampada com a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Nas redes sociais, a artista compartilhou registros da votação e celebrou a democracia.

“Viva a DEMOCRACIA! E que Deus, Nossa Senhora Aparecida, os Orixás e todas as forças do bem abençoem nosso país”, escreveu.

A publicação ocorre em meio à polêmica envolvendo a imagem de Nossa Senhora Aparecida na reta final do primeiro turno. Uma notícia falsa passou a associar a santa ao candidato Flávio Bolsonaro (PL).

O cantor Xamã também registrou a participação nas eleições. Em uma publicação nas redes sociais, escreveu: “Tudo nosso, nada deles!!!!”. O artista já declarou apoio ao atual presidente e, nos comentários da publicação, acrescentou: “PRIMEIRO TURNO É NOSSO!!!”.

O ator, poeta e escritor Ary Fontoura publicou um vídeo após a votação e escreveu “Missão cumprida”. Na legenda, ainda brincou com o sigilo do voto: “Não sei o que aconteceu aqui”.

Rico Melquiades, conhecido nas redes como Ricoof, foi às urnas caracterizado de amarelo e com uma bandeira do Brasil. O influenciador já havia se manifestado contra o atual presidente após medidas relacionadas às bets e chegou a afirmar que deixaria o país.

“Bora, BRASIL. Não quero ter que ir morar no Paraguay. Conto com vocês!!!”, escreveu.

A cantora Zélia Duncan também compartilhou nas redes sociais um registro de sua votação, incluindo uma “colinha” eleitoral. Na legenda, declarou: “Lula já é presidente na Nova ‘Zéliândia’!”.

Daniela Mercury foi às urnas acompanhada da família. A cantora registrou a presença da filha, de 16 anos, que votou pela primeira vez, além dos pais, já idosos.

“Viva a democracia! Que alegria poder votar em quem eu acredito. E em família. Fomos às urnas pela cultura, pela educação, pela soberania nacional e pelo aperfeiçoamento da nossa democracia”, escreveu.

A cantora MC Mirella também compartilhou um registro da ida às urnas. A artista já havia declarado posicionamento político de direita e segue nas redes sociais nomes como o candidato Flávio Bolsonaro e o deputado federal Nikolas Ferreira.

Nos stories, Mirella compartilhou uma publicação sobre liberdade e respeito às escolhas individuais: “É fácil defender a liberdade das mulheres no discurso. Difícil é respeitar outra mulher quando ela faz uma escolha diferente da sua”. Na biografia do perfil da cantora, consta a descrição “CONSERVADIA”, acompanhada de emojis nas cores verde, amarelo e azul.