Alexandre de Moraes vota em São Paulo e elogia atuação do TSE

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes votou na tarde deste domingo (4/10), em São Paulo, durante o primeiro turno das eleições de 2026. O magistrado registrou o voto por volta das 15h30, no Colégio Madre Alix, no Jardim Paulistano, na Zona Oeste da capital paulista.
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Após votar, Moraes elogiou a condução do pleito pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e destacou o trabalho do presidente da Corte, ministro Cássio Nunes Marques. Segundo Moraes, a Justiça Eleitoral brasileira mantém uma estrutura capaz de organizar a votação de milhões de eleitores em um único dia.
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“Queria dar os parabéns ao Tribunal Superior Eleitoral, sob a presidência do ministro Cássio Nunes Marques, mostrando novamente que a Justiça Eleitoral no Brasil é um exemplo para o mundo todo”, afirmou. O ministro também ressaltou a expectativa de que o resultado das urnas fosse conhecido poucas horas após o encerramento da votação.
Moraes foi questionado sobre uma possível reforma do Judiciário, mas não respondeu ao tema. A manifestação ocorreu em um momento de atenção sobre a atuação de integrantes da Suprema Corte e as discussões relacionadas ao caso Master, investigação que envolve o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, preso no âmbito da Operação Compliance Zero.
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Na semana passada, o ministro Gilmar Mendes fez um ajuste no voto apresentado em uma questão de ordem que discute o modelo de julgamento sobre eventual abertura de investigação envolvendo Moraes. O nome do ministro aparece em mensagens identificadas pela Polícia Federal em conversas com Vorcaro.
Gilmar defende que sejam identificados todos os magistrados mencionados no caso Master, além das circunstâncias em que os nomes aparecem nas investigações. A proposta também prevê a avaliação sobre eventual abertura de sindicâncias, abrangendo ministros do STF, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), do Tribunal Superior do Trabalho (TST) e de outros tribunais.
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