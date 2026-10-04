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ELEIÇÕES

Jaques Wagner crava vitória de Jerônimo, mas mostra cautela com Lula

Candidato à reeleição, senador diz estar seguro de que o governador vence no 1º turno na Bahia; já sobre a disputa nacional, prefere aguardar

O senador Jaques Wagner (PT) demonstra otimismo ao votar em Salvador - (crédito: Paula Fróes)
O senador Jaques Wagner (PT) demonstra otimismo ao votar em Salvador - (crédito: Paula Fróes)

O senador Jaques Wagner (PT), candidato à reeleição, afirmou neste domingo (4/10) que está seguro sobre a vitória do governador Jerônimo Rodrigues (PT) no primeiro turno na Bahia. Ele também acredita que a chapa governista conquistará as duas vagas para o Senado.

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Em relação à disputa presidencial, Wagner mostrou mais cautela. Ele disse não ter a mesma confiança em uma vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ainda neste domingo.

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"Na Bahia estou bem seguro que a gente ganha no primeiro turno, elege Rui e me reelege. A nível nacional, acho que ainda há expectativa, mas não tenho a mesma segurança do primeiro turno", disse à imprensa.

O senador votou na Superintendência Federal de Agricultura, no Edifício Ceres, localizado no Largo dos Aflitos, em Salvador. Ele estava acompanhado de sua esposa, Fátima Mendonça, e sua seção foi a 439, da 1ª Zona Eleitoral.

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Mais cedo, Wagner acompanhou a votação de Jerônimo no Colégio Estadual de Tempo Integral Luiz Viana, em Brotas. O ex-ministro Rui Costa (PT), candidato ao Senado, também estava presente no local.

Ao avaliar o cenário nacional, o senador comentou que Lula ainda pode crescer em votos e que prefere esperar pela apuração. "Vamos aguardar que agora faltam menos de 12 horas para sabermos o resultado verdadeiro", concluiu.

Com informações da Agência Estado

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 04/10/2026 15:36 / atualizado em 04/10/2026 15:36
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