Jaques Wagner crava vitória de Jerônimo, mas mostra cautela com Lula

O senador Jaques Wagner (PT), candidato à reeleição, afirmou neste domingo (4/10) que está seguro sobre a vitória do governador Jerônimo Rodrigues (PT) no primeiro turno na Bahia. Ele também acredita que a chapa governista conquistará as duas vagas para o Senado.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Em relação à disputa presidencial, Wagner mostrou mais cautela. Ele disse não ter a mesma confiança em uma vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ainda neste domingo.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Leia mais
-
Lula chega a Salvador para caminhada em apoio a Jerônimo Rodrigues
-
Jaques Wagner pede maioria no Congresso para sustentar governo Lula
-
Jerônimo exalta legado de Lula e apresenta prioridades para novo mandato
"Na Bahia estou bem seguro que a gente ganha no primeiro turno, elege Rui e me reelege. A nível nacional, acho que ainda há expectativa, mas não tenho a mesma segurança do primeiro turno", disse à imprensa.
O senador votou na Superintendência Federal de Agricultura, no Edifício Ceres, localizado no Largo dos Aflitos, em Salvador. Ele estava acompanhado de sua esposa, Fátima Mendonça, e sua seção foi a 439, da 1ª Zona Eleitoral.
Saiba Mais
- Política Alckmin vota e diz que salvou a democracia ao lado de Lula: "Foi o principal"
- Política Apesar de chuvas e problemas de energia, votação segue normalmente, diz TSE
- Política Nunes Marques diz que questionamentos judiciais fazem parte das eleições
- Política Presidente do TSE destaca serviços digitais e preparação para eleições
- Política Nikolas diz que esquerda alegará interferência americana se Flávio vencer
- Política Flávio Bolsonaro chega a Brasília para acompanhar apuração
Mais cedo, Wagner acompanhou a votação de Jerônimo no Colégio Estadual de Tempo Integral Luiz Viana, em Brotas. O ex-ministro Rui Costa (PT), candidato ao Senado, também estava presente no local.
Ao avaliar o cenário nacional, o senador comentou que Lula ainda pode crescer em votos e que prefere esperar pela apuração. "Vamos aguardar que agora faltam menos de 12 horas para sabermos o resultado verdadeiro", concluiu.
Com informações da Agência Estado
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.