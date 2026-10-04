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Eleições 2026

Ministro defende investigação sem "alarde" sobre interferência dos EUA

Wellington César Lima e Silva, titular da Justiça, defendeu que investigação iniciada pela PF seja feita com "cuidado" e "escrutínio". Corporação apura financiamento a grupos de extrema-direita

"Assuntos como esse merecem cuidado, escrutínio, uma pesquisa correta, para que nós não tenhamos nenhum alarde antes", disse o ministro da Justiça - (crédito: Ascom MJSP)

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, afirmou neste domingo (4/10) que as investigações sobre uma possível interferência dos Estados Unidos nas eleições brasileiras devem transcorrer sem "alarde", mas com "cuidado" e "escrutínio".

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Lima e Silva comentou o anúncio feito, mais cedo, pelo diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues. Segundo o chefe da corporação, a PF apura, de forma preliminar, denúncias de que o governo de Donald Trump teria financiado grupos de extrema-direita no Brasil.

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"A minha avaliação pessoal é a de que assuntos como esse merecem cuidado, escrutínio, uma pesquisa correta, para que nós não tenhamos nenhum alarde antes, e também para que não passamos a possibilidade de desprezar algum dado relevante", disse Lima e Silva a jornalistas.

"O status que a PF passou é exatamente esse: que o processo está em análise na DIP (Diretoria de Inteligência Policial) , tendo passado pela Corregedoria, e que os achados serão tratados e divulgados para vocês na medida em que a investigação avance", acrescentou o ministro, durante visita ao Centro Integrado de Comando e Controle Nacional (CICCN), em Brasília, que monitora o andamento da eleição.

Financiamento a grupos extremistas

A investigação da PF ocorre após pedido da Advocacia-Geral da União (AGU), baseado em reportagem do jornal inglês The Guardian. Segundo o texto, o governo americano destinou cerca de R$ 5,2 milhões a grupos de extrema-direita para combater o "lawfare e a censura no Brasil".

Os recursos teriam sido destinados pelo Fundo de Direitos Humanos e Democracia do Departamento de Estado.

Ao comentar a investigação, Andrei afirmou se tratar de um "procedimento prévio", e que não há inquérito oficialmente instaurado. O diretor-geral da PF também descartou haver indícios de qualquer ataque planejado contra embaixadas, após as representações dos Estados Unidos e da Austrália suspenderem serviços, na sexta-feira (2), alegando questões de segurança.

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Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 04/10/2026 18:30
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