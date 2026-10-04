Ministro vê Lula na frente no 1º turno apesar de movimento por voto útil

Titular da Secom demonstrou confiança em uma vitória de Lula - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Sidônio Palmeira, afirmou neste domingo (4/10) que a avaliação do governo é de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve terminar o primeiro turno à frente na disputa pelo Palácio do Planalto, apesar da movimentação por voto útil registrada nos últimos dias da campanha.

Em conversa com jornalistas na Bahia, o ministro reconheceu que a disputa permanece apertada e evitou cravar o resultado antes do fechamento das urnas. Segundo ele, porém, a tendência observada pela campanha ainda favorece o petista.

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“A tendência está para a gente. Teve só essa movimentação do último período, que é voto útil, mas, mesmo assim, eu tenho segurança de que a gente sai na frente no primeiro turno”, afirmou.

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O ministro ponderou que o cenário ainda não está definido diante da diferença estreita entre os principais candidatos. “Ninguém é vidente para definir isso numa eleição apertada”, disse.

Apesar da cautela, o titular da Secom demonstrou confiança em uma vitória de Lula e associou o desempenho do presidente, entre outros fatores, ao discurso de defesa da soberania nacional adotado pelo petista ao longo da campanha.

“Eu não tenho dúvida de que o presidente vai ganhar isso porque defende a soberania, porque está preocupado com o direito do povo”, completou Sidônio.