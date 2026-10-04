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Eleições 2026

Ministro vê Lula na frente no 1º turno apesar de movimento por voto útil

Sidônio Palmeira reconheceu que disputa está apertada, mas afirmou confiar na liderança do petista

Titular da Secom demonstrou confiança em uma vitória de Lula - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)
Titular da Secom demonstrou confiança em uma vitória de Lula - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Sidônio Palmeira, afirmou neste domingo (4/10) que a avaliação do governo é de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve terminar o primeiro turno à frente na disputa pelo Palácio do Planalto, apesar da movimentação por voto útil registrada nos últimos dias da campanha.

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Em conversa com jornalistas na Bahia, o ministro reconheceu que a disputa permanece apertada e evitou cravar o resultado antes do fechamento das urnas. Segundo ele, porém, a tendência observada pela campanha ainda favorece o petista.

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“A tendência está para a gente. Teve só essa movimentação do último período, que é voto útil, mas, mesmo assim, eu tenho segurança de que a gente sai na frente no primeiro turno”, afirmou.

O ministro ponderou que o cenário ainda não está definido diante da diferença estreita entre os principais candidatos. “Ninguém é vidente para definir isso numa eleição apertada”, disse.

Apesar da cautela, o titular da Secom demonstrou confiança em uma vitória de Lula e associou o desempenho do presidente, entre outros fatores, ao discurso de defesa da soberania nacional adotado pelo petista ao longo da campanha.

“Eu não tenho dúvida de que o presidente vai ganhar isso porque defende a soberania, porque está preocupado com o direito do povo”, completou Sidônio.

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Armando Holanda

Jornalista formado pela Universidade Católica de Pernambuco. Já passou pelas redações da Folha de Pernambuco, Diario de Pernambuco, SputnikNews Brasil e América Latina, além de passagens por grandes portais de notícias, a exemplo do Metrópoles. Vencedor d

Por Armando Holanda
postado em 04/10/2026 17:29
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