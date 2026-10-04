Presidente do Congresso, Alcolumbre vota na tarde deste domingo em Macapá

Presidente do Congresso Nacional vota em Macapá na tarde deste domingo - (crédito: Divulgação)

O presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre (União-AP), votou na tarde deste domingo (4/10) em Macapá. O local de votação de Alcolumbre é a Escola Meu Pé de Laranja Lima, na capital amapaense.

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Alcolumbre destacou a importância da participação da população nas eleições. “A democracia se fortalece com a participação de cada brasileiro. Viva o Amapá. Viva o Brasil. Viva a democracia”, disse.



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Senado a todo vapor

O Senado retoma os trabalhos nesta semana já com o resultado da nova composição da Casa para 2027. Nesta eleição, dois terços das cadeiras estão em disputa, em uma das ocasiões de maior renovação da Casa.

Além do retorno dos senadores reeleitos e daqueles que encerrarão o mandato na Casa, o presidente do Senado também pautou para esta semana a discussão da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da escala 6x1.

Os senadores discutirão a proposta nesta terça-feira, quarta-feira e quinta-feira. Para que a PEC seja votada em Plenário, são necessárias cinco sessões de discussão no primeiro turno e três no segundo. O prazo, porém, pode ser abreviado mediante acordo.