Presidente do Congresso, Alcolumbre vota na tarde deste domingo em Macapá

O presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre (União-AP), votou na tarde deste domingo (4/10) em Macapá. O local de votação de Alcolumbre é a Escola Meu Pé de Laranja Lima, na capital amapaense.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Alcolumbre destacou a importância da participação da população nas eleições. “A democracia se fortalece com a participação de cada brasileiro. Viva o Amapá. Viva o Brasil. Viva a democracia”, disse.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Senado a todo vapor
O Senado retoma os trabalhos nesta semana já com o resultado da nova composição da Casa para 2027. Nesta eleição, dois terços das cadeiras estão em disputa, em uma das ocasiões de maior renovação da Casa.
Além do retorno dos senadores reeleitos e daqueles que encerrarão o mandato na Casa, o presidente do Senado também pautou para esta semana a discussão da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da escala 6x1.
Os senadores discutirão a proposta nesta terça-feira, quarta-feira e quinta-feira. Para que a PEC seja votada em Plenário, são necessárias cinco sessões de discussão no primeiro turno e três no segundo. O prazo, porém, pode ser abreviado mediante acordo.
Saiba Mais
- Cidades DF Obituário: 14 funerais neste domingo (4/10); confira lista
- Brasil Luto no carnaval: morre Patrícia Costa, musa da Inocentes de Belford Roxo
- Política Nunes Marques diz que não há risco de interferência estrangeira nas eleições
- Cidades DF Filas para votar chegam a 3h30 e irritam eleitores no DF
- Política Alexandre de Moraes vota em São Paulo e elogia atuação do TSE