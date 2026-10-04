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Eleições 2026

Casagrande (PSB) e Evair (Republicanos) são eleitos senadores pelo Espírito Santo

Casagrande chegou à eleição após deixar o governo capixaba, em abril, para disputar uma cadeira no Congresso. Já Evair de Melo deixa é deputado federal

Os dois ficaram com as vagas em disputa no estado e terão mandatos de oito anos, a partir de 2027 - (crédito: Reprodução)
Os dois ficaram com as vagas em disputa no estado e terão mandatos de oito anos, a partir de 2027 - (crédito: Reprodução)

O ex-governador Renato Casagrande (PSB) e o deputado federal Evair de Melo (Republicanos) foram eleitos, neste domingo (4/10), para representar o Espírito Santo no Senado Federal. Os dois ficaram com as vagas em disputa no estado e terão mandatos de oito anos, a partir de 2027.

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Casagrande chegou à eleição após deixar o governo capixaba, em abril, para disputar uma cadeira no Congresso. O socialista aparecia à frente nas pesquisas realizadas ao longo da campanha e retorna a Brasília, onde já exerceu mandato de senador entre 2007 e 2010.

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A segunda vaga ficou com Evair de Melo, atualmente deputado federal pelo Republicanos. O parlamentar disputou o Senado pela coligação que também reúne PL e Democratas e superou nomes como o senador Fabiano Contarato (PT), que buscava a reeleição, e Sergio Meneguelli (PSD).

O resultado muda duas das três cadeiras do Espírito Santo no Senado. Os mandatos atualmente em disputa são os de Contarato e Marcos do Val (Avante). A terceira cadeira capixaba, ocupada por Magno Malta (PL), só será renovada em 2030.

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Armando Holanda

Jornalista formado pela Universidade Católica de Pernambuco. Já passou pelas redações da Folha de Pernambuco, Diario de Pernambuco, SputnikNews Brasil e América Latina, além de passagens por grandes portais de notícias, a exemplo do Metrópoles. Vencedor d

Por Armando Holanda
postado em 04/10/2026 19:29 / atualizado em 04/10/2026 19:35
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