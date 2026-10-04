Filipe Barros (PL) e Dallagnol (Novo) são eleitos senadores pelo Paraná

O ex-procurador da Lava Jato Deltan Dallagnol (Novo) e o deputado federal Filipe Barros (PL) foram eleitos para representar o Paraná no Senado. Os dois disputaram as vagas pela mesma coligação, formada por PL, Novo e Podemos, e consolidam o avanço da direita na bancada paranaense no Congresso.

A eleição marca o retorno de Dallagnol ao Congresso após a cassação de seu mandato de deputado federal, em 2023. A vitória ocorre em meio a uma disputa jurídica sobre sua elegibilidade. Na manhã deste domingo (4/10), o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Nunes Marques, suspendeu a decisão que havia indeferido o registro do ex-procurador na véspera e determinou a preservação dos votos recebidos por ele. O mérito do caso ainda será analisado pelo plenário da Corte.

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Já Filipe Barros chega ao Senado depois de dois mandatos como deputado federal. Aliado de Jair Bolsonaro, o parlamentar colocou, durante a campanha, o enfrentamento ao Supremo Tribunal Federal (STF) entre suas principais bandeiras e defendeu mudanças na forma de indicação dos ministros da Corte.

Com Deltan e Barros, a direita fica com as duas cadeiras do Paraná em disputa neste ano. A eleição também reforça no Senado um grupo de parlamentares que deve pressionar por mudanças no Judiciário e ampliar a ofensiva política sobre o STF a partir da próxima legislatura.