Erika Hilton se torna a mulher mais votada da história da Câmara

Com a reeleição, seguirá na Casa por mais quatro anos - (crédito: Reprodução/Instagram)

A deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) fez história nas urnas neste domingo (4/10). Com 1.596.240 votos, ela se tornou a mulher mais votada da história em uma eleição para a Câmara dos Deputados. O resultado considera 99,98% das urnas apuradas em São Paulo.

O recorde anterior pertencia a Joice Hasselmann, que recebeu 1.078.666 votos em 2018, quando foi eleita deputada federal por São Paulo pelo então PSL. Naquele ano, ela se tornou a primeira mulher a ultrapassar a marca de 1 milhão de votos em uma disputa pela Câmara.

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A votação de Erika também representa um salto em relação à eleição anterior. Em 2022, quando conquistou o primeiro mandato como deputada federal, ela recebeu 256.903 votos. Quatro anos depois, a parlamentar recebeu mais de seis vezes o número de votos da primeira eleição.

Antes de chegar à Câmara, Erika foi vereadora de São Paulo. Em 2022, esteve entre as primeiras mulheres eleitas deputadas federais no país. Com a reeleição, seguirá na Casa por mais quatro anos.