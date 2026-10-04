Governadores eleitos: PL concentra maior número de vitórias; PT vence CE e BA

té o momento, o PL concentra o maior número de vitórias entre os resultados já definidos - (crédito: Agência Brasil)

As eleições deste domingo (4/10) já definiram os governadores de ao menos 18 estados no primeiro turno, enquanto outras seis disputas seguirão para 25 de outubro. Entre os resultados confirmados até o momento, o PL conquistou cinco governos e aparece à frente em número de vitórias, seguido pelo PSD, com quatro. Republicanos e PT elegeram três governadores cada. O cenário ainda pode mudar, já que restam estados com resultado a ser definido.

Em São Paulo, maior colégio eleitoral do país, Tarcísio garantiu mais quatro anos no Palácio dos Bandeirantes. Com 90,02% das urnas apuradas, ele recebeu 62,85% dos votos, contra 36,22% de Fernando Haddad (PT).

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O Rio de Janeiro, por outro lado, terá segundo turno. Douglas Ruas (PL), presidente da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), e Eduardo Paes (PSD), ex-prefeito da capital, disputarão o governo fluminense em 25 de outubro.

Em Minas Gerais, Cleitinho Azevedo (Republicanos) venceu no primeiro turno. Com 94,16% das urnas apuradas, o senador tinha 55,42% dos votos, contra 26,22% de Patrus Ananias (PT).

Sul

No Paraná, Sergio Moro venceu no primeiro turno. Com 99,19% das urnas apuradas, o senador alcançou 50,18% dos votos válidos. Sandro Alex (PSD) ficou em segundo lugar, com 25,9%.

O PL também conquistou os governos de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Jorginho Mello foi reeleito em Santa Catarina com 68,31% dos votos válidos. No Rio Grande do Sul, Luciano Zucco venceu com 57,88%.

Centro-Oeste

No Distrito Federal, a definição ficou para 25 de outubro. Celina Leão (PP) terminou o primeiro turno com 49,93% dos votos válidos, enquanto Leandro Grass (PT) recebeu 34,47%. Com 100% das urnas apuradas, os dois avançaram ao segundo turno.

Em Mato Grosso, Otaviano Pivetta (Republicanos) foi eleito no primeiro turno com 60,99% dos votos válidos. Wellington Fagundes (PL) ficou em segundo, com 23,05%.

Em Goiás, Daniel Vilela (MDB) foi reeleito com 58,82% dos votos válidos e garantiu mais quatro anos à frente do governo estadual.

Nordeste

Na Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT) foi reeleito no primeiro turno com 55,24% dos votos válidos. ACM Neto (União Brasil) recebeu 44,27%.

O PT também manteve os governos de Ceará e Piauí. Elmano de Freitas foi reeleito no Ceará com 52,88% dos votos válidos, contra 46,52% de Ciro Gomes (PSDB). No Piauí, Rafael Fonteles garantiu um segundo mandato com 70,16%.

Em Pernambuco, Raquel Lyra (PSD) foi reeleita com 53,27% dos votos válidos. João Campos (PSB) terminou em segundo, com 44,81%.

Em Alagoas, JHC (PSDB) foi eleito governador com 52,09% dos votos válidos. Renan Filho (MDB) recebeu 47,48%.

No Maranhão, Eduardo Braide (PSD) venceu no primeiro turno com 54,06% dos votos. Orleans Brandão (MDB) teve 34,72%, e Felipe Camarão (PT), 9,60%.

Em Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD) foi reeleito com 59,04% dos votos válidos. Valmir de Francisquinho (Republicanos) ficou em segundo lugar, com 37,58%.

Norte

Em Roraima, Arthur Henrique (PL) foi eleito com 68,99% dos votos, contra 29,52% de Soldado Sampaio (Republicanos). Em Rondônia, Marcos Rogério (PL) também venceu no primeiro turno, com 57,15%.

No Amapá, Dr. Furlan (PSD) derrotou o atual governador Clécio Luís (União Brasil). O ex-prefeito de Macapá recebeu 62,15% dos votos válidos, contra 37,51% do adversário.

No Pará, Dr. Daniel Santos (Podemos) foi eleito com 51,41% dos votos válidos. A governadora Hana Ghassan (MDB) ficou em segundo, com 46,49%.

Três disputas da região serão decididas no segundo turno. No Amazonas, Omar Aziz (PSD) enfrentará Maria do Carmo (PL). Aziz recebeu 40,37% dos votos, enquanto Maria do Carmo teve 24,73%.

No Acre, Mailza Assis (PP) chegou perto de encerrar a disputa no primeiro turno, mas terminou com 49,76% dos votos válidos. Ela enfrentará Alan Rick (Republicanos), que recebeu 32,27%.

No Tocantins, a professora Dorinha (União Brasil) e Vicentinho Júnior (PSDB) avançaram ao segundo turno. Dorinha recebeu 45,75%, contra 43,72% de Vicentinho.

Sudeste

Além de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, o Espírito Santo também terá segundo turno. Lorenzo Pazolini (Republicanos) recebeu 49,65% dos votos válidos, enquanto Ricardo Ferraço (MDB) teve 34,07%.