Marília Arraes e Humberto Costa garantem vaga para esquerda no Senado por Pernambuco

Marília concorreu ao Senado pelo PDT e teve o apoio do presidente Lula. Humberto conquistou o terceiro mandato consecutivo - (crédito: Fotos: Reprodução/Twitter/@MariliaArraes e Aldemir Barreto/Agência Senado)

Marília Arraes (PDT) e Humberto Costa (PT) foram eleitos, neste domingo (4/10), para representar Pernambuco no Senado Federal. Os dois integraram a chapa da Frente Popular e conquistaram as duas cadeiras pernambucanas em disputa neste ano.

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A vitória marca o retorno de Marília ao Congresso Nacional. Ex-deputada federal e ex-vereadora do Recife, ela também disputou a Prefeitura da capital pernambucana, em 2020, e o governo do estado, em 2022. Neste ano, concorreu ao Senado pelo PDT e teve o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

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Humberto, por sua vez, garantiu a permanência no Senado e conquistou o terceiro mandato consecutivo. Ex-ministro da Saúde no primeiro governo Lula, o petista ocupa uma cadeira na Casa desde 2011 e chegou à eleição deste ano como o único dos três senadores pernambucanos com mandato em disputa que buscava a reeleição.

A eleição de Marília e Humberto garante as duas vagas da bancada pernambucana em disputa à aliança formada em torno da candidatura de João Campos (PSB) ao governo estadual. Os dois superaram, entre outros adversários, Mendonça Filho (PL), Eduardo da Fonte (PP) e Túlio Gadêlha (PSD).